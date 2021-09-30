МЧС: в Бурятии не осталось подтопленных домов

Однако вода еще остается почти на 400 участках





Сотрудники МЧС начали откачку грунтовых вод с подтопленной территории в ДНТ «Ургаса». Для проведения работ на место направлена группировка в составе 4 человек и 3 единиц техники, в том числе пожарно-насосная станция. Всего в Иволгинском районе силами двух пожарно-насосных станций откачано более 40 тысяч тонн воды, сообщили в пресс-службе МЧС.

Продолжаются работы по просушке домов тепловыми пушками. На данный момент в селе Хоронхой и в Улан-Удэ уже просушено 69 жилых домов.За прошедшие сутки от воды освободились последние 2 дома.«В настоящий момент подтопленных жилых домов нет, остаются подтопленными 397 приусадебных участков. Мониторинг обстановки продолжается в круглосуточном режиме. Ситуация находится на контроле», сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии