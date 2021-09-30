В Бурятии разрешили работу компьютерных клубов

Они были последними, кому запрещалось работать из-за коронавируса



Республиканский оперативный штаб по коронавирусной инфекции разрешил работу компьютерных клубов. Это последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике, отметили в пресс-службе правительства Бурятии.

Работа компьютерных клубов возобновлена с 30 сентября при соблюдении следующих условий:



- присутствия не более 50% посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади компьютерного клуба;



- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м;



- наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;



- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;



- проведения дезинфекции территории, помещений;



- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;



- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.



Фото: pixabay.com Работа компьютерных клубов возобновлена с 30 сентября при соблюдении следующих условий:- присутствия не более 50% посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади компьютерного клуба;- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м;- наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;- проведения дезинфекции территории, помещений;- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.Фото: pixabay.com

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