30.09.2021
В Бурятии разрешили работу компьютерных клубов

В Бурятии разрешили работу компьютерных клубов

Они были последними, кому запрещалось работать из-за коронавируса

Республиканский оперативный штаб по коронавирусной инфекции разрешил работу компьютерных клубов. Это последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике, отметили в пресс-службе правительства Бурятии.

Работа компьютерных клубов возобновлена с 30 сентября при соблюдении следующих условий:

- присутствия не более 50% посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади компьютерного клуба;

- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м;

- наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;

- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;

- проведения дезинфекции территории, помещений;

- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: pixabay.com
коронавирус


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