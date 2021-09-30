Михаил Асташов выступил на шоу Ивана Урганта

Паралимпийский чемпион рассказал ведущему о трудностях в спорте и своей жизни



29 сентября в эфире Первого канал состоялся показ программы "Вечерний Ургант" с участием Паралимпийского чемпиона Михаила Асташова. Он поделился впечатлениями от съемок в своем Instagram.



"Я очень сильно волновался и беспокоился как всё прошло! Но Иван Ургант и его команда - профессионалы своего дела! Успокоили меня, напоили чаем, побеседовали со мной, в общем сделали всё что бы я смог хоть чуточку расслабиться. В итоге я спросил Ивана - "как всё прошло и не испортил ли я шоу"? На что Иван сказал, что всё отлично прошло и что ему хотелось бы больше узнать обо мне, но не хватило эфирного времени! Я благодарен 1 каналу и особенно Ивану Урганту за то что позвали меня на передачу и тем самым популяризируя то, что люди с ограниченными возможностями могут быть узнаваемыми и нужными обществу! Могут добиваться своих целей и жить полноценной жизнью. Так же мне удалось сфотографироваться с отличными ребятами такими как: Александр Гудков и Дмитрий Хрусталев, чему я очень рад. Спасибо за этот вечер и хорошее настроение", - написал Михаил Асташов.



В эфире программы Иван Ургант спрашивал у Михаила о сложностях его спортивной карьеры, а также с чего все начиналось.







Напомним, Михаил Асташов завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Он заслуженный мастер спорта России, стал почетными гражданами Республики Бурятия, а также получил орден из рук президента России Владимира Путина.



Фото: с личной страницы М. Асташова в Instagram



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