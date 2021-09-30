В Бурятии в 2021 году начнут строительство десяти школ по концессии

В Москве состоялось расширенное совещание по вопросу строительства школ в рамках концессионного соглашения



На повестке было обсуждение строительства 10 школ в Бурятии, которые начнут проектировать уже в этом году и сдадут в эксплуатация в 2022-м, сообщили в правительстве Бурятии.



Совещание прошло под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. В нем приняли участие представители компании «ПроШкола», федерального автономного учреждения «РосКапСтрой», министерства строительства и минимущества РБ, а также подрядные организации и другие.



В ходе совещания рассмотрены и утверждены участки под строительство, основные технико-экономические показатели, вместимость новых учреждений образования. Так, мощность школы в 102 микрорайоне Улан-Удэ увеличена с 400 до 450 мест.



На сегодня уже есть полный перечень населенных пунктов, где появятся школы. Это школы в микрорайонах: Забайкальский - на 360 мест, 103 квартал - на 354 места, 102 кваратал - на 450 мест, в поселках Иволгинск (450 мест), Нижняя Иволга (250 мест), Поселье (250мест), Сотниково (250 мест), Сужа (250 мест) Иволгинского района, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района на 450 мест и по ул. Жердева в Улан-Удэ на 250 мест.



- Сейчас практически все юридические вопросы решены. Переходим к обсуждению конкретики: сроки и графики строительства, поставка оборудования. До 8 октября должны заключить концессионное соглашение и в этом году приступить к проектированию и подготовительным работам строительства всех десяти объектов. Возведение объектов начнется в новом строительном сезоне, - отметил Евгений Луковников



На сегодня уже утверждены технические задания на проектирование, строительство и список основного технологического оборудования для школ.



- Школы будут строиться по проектам, включенным в федеральный реестр для повторного использования как экономически эффективные. Проектирование должно быть завершено до конца года. Буквально в ближайшие недели начнутся подготовительные работы на участках: очистка, планировка, ограждение территорий, подготовка площадки под устройство инженерных сетей. С представителями ресурсоснабжающих организаций обсудили вопросы по возможностям техприсоединений, - добавил начальник УКС Анатолий Урбанов.



Напомним, в июне этого года Глава Бурятии Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Благодаря соглашению в республике стала возможной реализация региональных проектов по строительству школ в рамках государственной программы России «Развитие образования». Компания «ПроШкола» была создана для стимуляции привлечения частного капитала к строительству новых школ. В капитал «ПроШколы» входит государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ПАО «Сбербанк» и группа компаний «Просвещение». Бурятия вошла в число десяти первых пилотных регионов страны, подписавших соглашения с концессионером для строительства учебных заведений.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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