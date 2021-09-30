Число заражений ковидом в Бурятии медленно увеличивается

За сутки инфекциа диагностирована у 95 жителей республики





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 30 сентября зарегистрировано 58961 (+95) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 3 случая больше, чем сутками ранее.

Число контактных лиц составляет 2990 человек. Выздоровели от коронавируса 50 502 (+106) человек.В стационарах получают лечение 503 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 420.В отделениях реанимации находится 57 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1210 человек.За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще два человека, общее число смертей достигло 1848.Фото: pixabay.com