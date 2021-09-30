Педагог из Улан-Удэ стала лауреатом конкурса «Учитель года России»

Раджане Дымбрыловой предстоит пройти еще два профессиональных испытания – «Классный час» и «Мастер-класс»



В Ростове-на-Дону подвели итоги первого тура федерального конкурса "Учитель года России-2021" и объявили пятнадцать лауреатов, которые продолжат борьбу за звание «Учителя года». В числе 15 сильнейших педагогов страны- "Учитель года Бурятии-2021", учитель английского языка Лингвистической гимназии 3 Раджана Дымбрылова, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

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Раджане Баяровне предстоит пройти еще два профессиональных испытания – «Классный час» и «Мастер-класс». ⠀

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- Профессия учителя, на мой взгляд, одна из самых необычных. Считается, что учитель – это тот, кто учит. Но ведь на самом деле дети учат нас. Благодаря моим ученикам я понимаю, куда мне двигаться дальше. С каждым новым учеником я по-новому открываю знакомые истины, ищу новые ответы на старые вопросы и развиваюсь как профессионал, - отмечает Раджана Баяровна в интервью "Учительской газете".⠀

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Раджана Дымбрылова – выпускница Цицикарского университета переводоведения и Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Интерес к детям, потребность в постоянном самосовершенствовании и трудолюбие она сочетает с любовью к бегу, чтению, театральному искусству. ⠀

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3 октября станет известна пятерка призёров конкурса, которые примут участие в итоговом конкурсном испытании «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». Оно пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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