В Бичурском районе Бурятии один из потерявшихся сборщиков дикоросов вышел сам

Спасатели продолжают поиски второго пропавшего



В лесах Бичурского района продолжают искать сборщиков дикоросов. Вчера спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы обследовали 5 кв. км лесного массива и береговой линии реки Буй. Один из потерявшихся мужчин вышел самостоятельно к селу Кудара-Сомон Кяхтинского района, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Сегодня спасатели продолжают поиски второго сборщика дикоросов.



Фото: pixabay.com



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