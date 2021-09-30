В летних лагерях Улан-Удэ отдохнули около 10 тысяч детей

Вспышек инфекций в лагерях удалось избежать





Сегодня в администрации Улан-Удэ состоялась городская конференция по итогам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Всего в этом году летней оздоровительной кампанией было охвачено 75% детей от общего количества.

- Нужно сказать, что лето проходило в трудных условиях, потому что мы вынуждены были корректировать свои планы из-за пандемии. Лагеря с дневным пребыванием были приостановлены в связи с локдауном, но тем не менее загородные оздоровительные лагеря все у нас отработали с 50-процентной, 75- процентной загрузкой. Мы соблюдали все требования Роспотребнадзора, Госпожнадзора и на итоговой комиссии по летнему отдыху получили хорошую оценку, - подчеркнула заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.С 31 мая начали работу лагеря с дневным пребыванием. Пришкольные лагеря на базе 56 учреждений и 19 лагерей труда и отдыха посещали 5981 детей, из них 1337 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В связи с введением локдауна работа лагерей с дневным пребыванием была досрочно завершена. Вместо неиспользованных дней отдыха дети получили сухие пайки на 8,2 млн рублей.- В лагерях с дневным пребыванием есть прекрасная возможность приобщиться к искусству: все наши театры, музеи, библиотеки организовали специальные программы – спектакли, выставки, в том числе выездные. Во всех школах были реализованы интересные проекты в рамках тематического года,- отметила председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.Кроме того, этим летом распахнули свои двери 10 муниципальных и 5 ведомственных загородных лагерей. В них отдохнули и оздоровились 3320 детей, в том числе 822 ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации. На данный вид отдыха было направлено 53 млн рублей.Отдых детей в загородных лагерях является наиболее востребованным и эффект оздоровления значительно выше, чем в лагерях с дневным пребыванием. Поэтому развитию загородных лагерей администрация Улан-Удэ уделяет особое внимание. Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на подготовку лагерей к открытию. В целях обеспечения безопасных условий для отдыха детей в 2021 году все учреждения отдыха и оздоровления детей разработали и согласовали с Госпожнадзором паспорта территории.- Нарушений в лагерях не было. Самое главное, что мы не допустили вспышки инфекционных заболеваний. Летний отдых в городе Улан-Удэ прошел организованно, - резюмировала Светлана Трифонова.Также в рамках программы стимулирования детских доступных внутренних поездок во всех лагерях Улан-Удэ внедрена система кэшбэк, по которой родителям возмещается 50 процентов расходов на приобретение путевки. Все заявители, которые приобрели путевки по карте «Мир», получают кэшбэк.Конференция завершилась награждением лучших лагерей. В номинации «Лучшее стационарное оздоровительное учреждение 2021 года» 1 место занял лагерь труда и отдыха «Чайка» центра допобразования «Эдельвейс», «Лучший спортивно-оздоровительный лагерь» - «Старт» спортивной школы №5, «Лучший лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием» - «Профстарт» Межшкольного учебного центра, «Лучший лагерь с дневным пребыванием» - Дом творчества Октябрьского района. Победители и призеры награждены памятными подарками и денежными сертификатами, сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: pixabay.com