Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем пожилых людей

Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие пенсионеры!





От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

Вы – живой пример связи времен и поколений. За вашими плечами много великих свершений ради будущего страны: победа в Великой Отечественной войне, самоотверженный труд в тяжелое послевоенное время. Ваши знания, богатый жизненный и трудовой опыт особенно важны в современных условиях, ведь инициативе молодых всегда требуется мудрость старших.Отрадно, что многие люди старшего поколения, несмотря на то, что находятся на заслуженном отдыхе, сохраняют активную жизненную позицию, по-прежнему молоды душой, продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения, занимаются спортом, путешествуют и открывают новые грани для саморазвития.Забота о старшем поколении – приоритетная задача государства. Депутатами Народного Хурала Республики Бурятия ведется планомерная работа по улучшению качества жизни ветеранов и пенсионеров: работают программы социальной поддержки, производятся различные социальные выплаты, оказываются адресные меры поддержки.Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах окружить их заботой и вниманием.Благодарим за ваш большой труд, вклад в развитие республики, силу духа, неиссякаемое жизнелюбие и человечность. Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья!Председатель Народного Хурала В. А. Павлов