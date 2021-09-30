В Улан-Удэ проверили дорогу на Шишковке

Депутаты Горсовета и представители администрации города выявили недостатки на построенной дороге



В 2020 году в рамках реализации нацпроекта «БКД» (Безопасные качественные дороги) в Улан-Удэ ремонтировали дорогу по ул. Гагарина. Прошел всего год, но дорожное покрытие уже требует ремонта.

- Мы выехали по жалобам местных жителей на ул. Гагарина. После ремонта прошел всего год и сейчас мы видим, что дорога сделана некачественно, - сообщил депутат по одномандатному избирательному округу № 5, заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.





В 2020 году ремонтом дороги по улице Гагарина занимались два подрядчика – «СМП-398» и «Фортуна». «СМП-398» проводила ремонт трамвайных путей, а «Фортуна» занималась ремонтом асфальта. Компания «Фортуна» была на субподряде у «СМП-398». Вскоре после окончания работ жители окрестных улиц стали жаловаться на образовавшиеся на дороге «волны».

- Мы давали предписание в конце прошлого сезона, но подрядчик нам ответил, что при низких температурах воздуха асфальт перекладывать невозможно. Работы перенесли на весну. Однако весной начались перепалки между «СМП-398» и «Фортуной» по поводу того, кто виноват в волнообразовании. Мы пытались мирно решить вопрос, но нам это не удалось, подали иск в Арбитражный суд на «СМП-398», - рассказал директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.

В исковом заявлении «Управление трамвая» требует перекладки асфальта.

Директор «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков, присутствующий на выездном заседании рабочей группы по контролю качества дорожного строительства сообщил, что между рельсами крошится асфальт.

- Срок устранения замечаний был до середины сентября, но работы не выполнены. Нужно пройтись и посмотреть на те места, где возникли замечания, - предложил депутат Сергей Бурдиков.

Члены рабочей группы по контролю качества дорожного строительства осмотрели отремонтированный год назад участок дороги. Замечания подрядчик действительно не устранил: под бордюрами депутаты обнаружили отсутствие бетонной подушки, между бортовыми камнями есть большие зазоры, на остановке «Аптека» скапливается вода.





Представители «Фортуны» от замечаний открещивались со словами, что выявленные недостатки на эксплуатацию дороги никоим образом не влияют.

- Мы ждали исполнение предписания по разрушению бортового камня и состоянию асфальта, однако подрядчики ничего не сделали. Сейчас нужно разобраться, какая именно подрядная организация – «СМП-398» или «Фортуна» будет устранять недостатки. Далее необходимо собрать все замечания, проверить их и предпринимать дальнейшие действия. Также необходимо дождаться решения суда. Что касается ответственности, «Улан-УдэСтройзаказчик» при неисполнении обязательств может забрать банковскую гарантию, которую вносил подрядчик за право участвовать в торгах, также может внести организацию в список недобросовестных подрядчиков, - разъяснил заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.

Совместная комиссия администрации и горсовета, работающая под председательством Чимита Бальжинимаева, контрольный выезд повторит.

Фото "Номер один"