ТГК-14 упраздняет цех, рабочие которого активно боролись за свои экономические права

Компания с удивительным постоянством генерирует в Бурятии не только тепло, но и скандалы



В конце прошлой недели на сайте компании вышел пресс-релиз под весьма будничным названием «На ТЭЦ Забайкалья и Бурятии оптимизируют производственные процессы». Впрочем, подоплека его вышла далеко за рамки энергетических будней.



Процесс разгрузки



Релиз - это рассказ о том, как важен поэтапный перевод некоторых видов деятельности предприятия на аутсорсинг, ведь аутсорсинг в энергетике по всей стране применяется по многим направлениям, и уже «на протяжении нескольких лет сторонние компании оказывают ПАО «ТГК-14» профильные услуги по охране энергообъектов, уборке помещений».



Кто не знает, то аутсорсинг - это тот случай, когда одна организация передает некоторую часть работы другой, которая компетентна в именно в этой сфере деятельности. Как говорится, да и ладно. Зачем это все знать потребителям тепла и горячей воды? Внутреннее дело предприятия. Получилось, не совсем внутреннее. Ведь в нашем случае речь идет о том, что принято решение о передаче на аутсорсинг процесса разгрузки угля.



Уже проведены конкурсные процедуры, по их итогам заключен договор с профильной организацией - ООО «Читаремстройпуть», имеющей опыт работы в этой сфере деятельности. Решение коснется Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2, Читинской ТЭЦ-2 и Шерловогорской ТЭЦ.



«Все процедуры проводятся работодателем в соответствии с требованиями трудового законодательства. Работникам предлагается трудоустройство на вакантные должности в производственных филиалах ПАО «ТГК-14» или в ООО «Читаремстройпуть». Большинство сотрудников приняли эти предложения, и в ближайшее время они будут трудоустроены», - оптимистично подчеркивается в пресс-релизе.



Политические ушки



Не можем говорить за все теплоцентрали, но в случае с Улан-Удэнской ТЭЦ-1 мотив принятого решения явно не только экономический, ведь именно топливно-транспортный цех с конца прошлого года стал центром борьбы энергетиков этой ТЭЦ за свои права.



До начала нынешней недели такое предположение было бы только версией. Однако шила в мешке не утаишь. И вот в понедельник на сессии Народного Хурала депутат от КПРФ Баир Цыренов поднял вопрос о конфликте ТГК-14 и работников компании. На этот раз, по его словам, речь идет об увольнении сотрудников топливно-транспортного цеха, который сокращается. «Вместо них заключат договор с аутсорсинговой компанией. ТГК-14 специально приостановила выгрузку угля и объясняет, что для них (увольняемых рабочих. – Прим. ред) работы нет», - сказал Баир Цыренов.



Депутат призвал правительство отреагировать на эту ситуацию, добавив, что сейчас уже привлечено внимание к этому вопросу генпрокуратуры и депутатов Госдумы.



Долгий путь к согласию



Как сообщал «Номер один», трудовой конфликт на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 обострился в конце декабря прошлого года и дошел до голодовки рабочих. Главными причинами недовольства протестующих стали: низкая заработная плата, тяжелые условия труда и произвол руководства. Перед самым Новым годом в ходе рабочего совещания на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с участием представителей правительства Бурятии, ТГК-14 и первичной профсоюзной организации была достигнута договоренность с работниками, выдвинувшими ряд требований. «Под протокол» принято совместное решение о разработке отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии. В документе должны были быть прописаны все необходимые позиции.



Однако в конце апреля нынешнего года компания заявила о бессмысленности подписания соглашения с профсоюзами. Руководство ТГК-14 не видит смысла заключать региональное отраслевое тарифное соглашение с профсоюзом. Об этом заявил гендиректор энергокомпании Алексей Лизунов на очередном заседании рабочей группы под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. По мнению гендиректора ТГК-14, все спорные вопросы, в том числе и по заработной плате работников теплогенерирующей компании, можно решить в рамках коллективного договора. В качестве альтернативы Алексей Лизунов также предложил присоединиться теперь уже к федеральному тарифному соглашению.



По словам Евгения Луковникова, руководство ТГК- 14 затягивает процесс подписания регионального тарифного соглашения в силу нежелания выполнять его условия. «Прошло уже пять месяцев, а соглашение до сих пор не подписано. Более того, ТГК-14 не представила ни одной информации, запрашиваемой республиканской службой по тарифам и министерством транспорта Бурятии», - добавил Евгений Луковников.



Тем не менее в апреле-мае этого года все-таки подписано соглашение с профсоюзами о доведении размера минимальной месячной тарифной ставки до уровня отраслевого соглашения до 2024 года. А 18 июля стороны заключили коллективный договор. В нем установлены размеры льгот и гарантий, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением, о присоединении к которому и стоял вопрос в начале года.



В канун выборов



И вот уже в середине сентября ТГК-14, в канун выборов депутатов Госдумы, ТГК-14 сообщает, что после декабрьских выступлений отдельных работников филиала «Генерация Бурятия» подписан совместный протокол, согласно которому руководство компании, правительство Бурятии и представители профсоюзной организации определили перечень мероприятий для решений проблемных вопросов. Принято решение о региональном тарифном соглашении.



«По итогам этой работы в апреле-мае этого года были подписаны соглашения с профсоюзами об увеличении размера минимальной месячной тарифной ставки до уровня отраслевого соглашения до 2024 года, увеличена доплата за вредные условия труда, проведен ремонт и переоборудование рабочих помещений.



В июне 2021 заключен новый коллективный договор по филиалу «Генерация Бурятия», в ближайшее время будут подписаны по всем другим филиалам в Республике Бурятия. В этих важных социальных документах для работодателя и каждого работника актуализирован перечень и размер льгот и гарантий в соответствии с нормами федерального отраслевого тарифного соглашения.



- Соглашение, подписанное в марте 2021 года между руководством ПАО «ТГК-14» и профсоюзами, выполняется в полном объеме, - комментирует Ольга Горбова, председатель первичной профсоюзной организации филиала «УУЭК». - В этом году уже дважды проведена индексация заработной платы. Работники видят, что руководство предприятия идет навстречу, изыскивая средства на важные социальные направления. Все мы понимаем, что энергетика - базовая отрасль для любого региона, и стараемся поддержать наш коллектив для успешного выполнения задач по обеспечению земляков светом и теплом.



Тот факт, что социальные обязательства перед работниками ТГК-14 выполнены, подтвердила и уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она посетила предприятие и убедилась в том, что нарушения устранены.



Руководство компании регулярно проводит встречи с коллективом при участии профсоюзной организации, на которых рассказывает об исполнении взятых на себя обязательств, а также обсуждает вопросы и предложения в области социального партнерства. Все подразделения ПАО «ТГК-14» стабильно работают, обеспечивая жителей Улан-Удэ энергией».



Этот текст стал ответом на видеоролик о готовящейся новой голодовке в топливно-транспортном цехе в канун выборов депутатов Госдумы. К зачинщикам таких акций «будут применяться жесткие меры, вплоть до отстранения от работы для предотвращения случаев экстремизма на важных стратегических объектах, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям на уровне региона», - предупредила своих рабочих ТГК-14 .



Слов на ветер не бросали



Как оказалось, в ТГК слов на ветер не бросали. На самом деле меры уже готовились в виде того самого аутсорсинга. Не будет топливно-транспортного цеха, не будет и проблем. Видимо, именно к такому выводу пришел менеджмент ТГК-14. Решение юридически изящное. Так называемых «зачинщиков» привлеченная к разгрузке угля компания может попросту не взять на работу. Все проблемы, связанные с условиями труда и его оплатой, отныне она будет решать сама, получая от ТГК оговоренные контрактом суммы за услуги. Короче говоря, тишь да гладь.



Правда, решением о переводе разгрузки угля на аутсорсинг ТГК-14 сама фактически опровергла свои собственные заявления о том, что трудовой конфликт на предприятии благополучно разрешен. Ведь упразднение «мятежного» топливно-транспортного цеха трудно назвать способом разрешения конфликта. Кроме того, скандал вокруг него коммунисты сейчас выводят на федеральный уровень, пользуясь итогами прошедших выборов.



Впрочем, как мы уже говорили, у менеджмента ТГК-14 имеется редкий дар генерировать скандалы. И, как выясняется, не только с потребителями своих услуг в Бурятии, у которых энергокомпания давно пользуется, мягко говоря, не самой лучшей репутацией, но и со своими рабочими.



Ну а применение аутсорсинга в виде орудия классовой борьбы явно войдет в анналы истории российского менеджмента.



Артем Самсонов, «Номер один».

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