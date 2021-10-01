Ежедневное число заболевших ковидом жителей Бурятии приблизилось к сотне

За сутки умерли еще три человека





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на 8 утра 1 октября в республике зарегистрировано 59059 (+98) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 3 случая больше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 2995 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 50 599 (+97) человек. В стационарах получают лечение 525 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 434. В отделениях реанимации находится 60 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1249 человек.За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека, общее число смертей достигло 1851.Фото: pixabay.com