Ежедневное число заболевших ковидом жителей Бурятии приблизилось к сотне

За сутки умерли еще три человека
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на 8 утра 1 октября в республике зарегистрировано 59059 (+98) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 3 случая больше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 2995 человек.
Всего выздоровели от коронавируса 50 599 (+97) человек. В стационарах получают лечение 525 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 434. В отделениях реанимации находится 60 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1249 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека, общее число смертей достигло 1851.
Фото: pixabay.com
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