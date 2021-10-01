Родители Адисы сообщили о положительной динамике лечения

Следующая госпитализация запланирована через три месяца



Мама Алисы Гармаевой рассказала на странице в Instagram о состоянии ребенка.







"Прошли обследование, по результатам все хорошо. А по результатам анализов продолжаем ещё принимать гормон. Ну ничего страшного, через две недели будем сдавать кровь и посмотрим как дальше будет. За три месяца с прошлой госпитализации Адиса набрала +16 баллов. Дальше больше", - написала мама девочки.



Девушка отметила, что следующая госпитализация запланирована через 3 месяца.



View this post on Instagram Публикация от СМА 1- ГАРМАЕВА АДИСА (@adisa_sma1)

Напомним, 23 июня 2021 года неизлечимо больная малышка Адиса получила самый дорогой в мире укол Zolgensma. Силами жителей Бурятии было собрано более 45 млн рублей. Остальные деньги помог внести бизнесмен, мажоритарный держатель акций ГОК «Озерный» Владислав Свиблов. Он принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района. Предприниматель обратился к главе Бурятии с предложением о том, чтобы передать на лечение Адисы Гармаевой налоги, которые республика получит от компании в мае-июне этого года. Таким образом, недостающие 120 млн рублей были найдены. Народный Хурал Бурятии внес необходимые изменения в бюджет.



Спустя 2 месяца после укола родители девочки рассказали об изменениях. Так, в конце августа Адиса научилась держать голову в вертикальном положении, поднимать ножки и удерживать их, переворачиваться на живот и вытаскивать из-под себя руку, появилась маленькая опара в ножках.



Фото: с личной страницы Адисы Гармаевой

Мама Алисы Гармаевой рассказала на странице в Instagram о состоянии ребенка. Напомним , 22 сентября вместе с родителями малышка прилетела в Москву для реабилитации в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Ребенка госпитализировали, а накануне уже выписали."Прошли обследование, по результатам все хорошо. А по результатам анализов продолжаем ещё принимать гормон. Ну ничего страшного, через две недели будем сдавать кровь и посмотрим как дальше будет. За три месяца с прошлой госпитализации Адиса набрала +16 баллов. Дальше больше", - написала мама девочки.Девушка отметила, что следующая госпитализация запланирована через 3 месяца.Напомним, 23 июня 2021 года неизлечимо больная малышка Адиса получила самый дорогой в мире укол Zolgensma. Силами жителей Бурятии было собрано более 45 млн рублей. Остальные деньги помог внести бизнесмен, мажоритарный держатель акций ГОК «Озерный» Владислав Свиблов. Он принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района. Предприниматель обратился к главе Бурятии с предложением о том, чтобы передать на лечение Адисы Гармаевой налоги, которые республика получит от компании в мае-июне этого года. Таким образом, недостающие 120 млн рублей были найдены. Народный Хурал Бурятии внес необходимые изменения в бюджет.Спустя 2 месяца после укола родители девочки рассказали об изменениях. Так, в конце августа Адиса научилась держать голову в вертикальном положении, поднимать ножки и удерживать их, переворачиваться на живот и вытаскивать из-под себя руку, появилась маленькая опара в ножках.Фото: с личной страницы Адисы Гармаевой

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