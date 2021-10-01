Искусанная собаками улан-удэнка вернулась в больницу

Татьяна Лоскутникова продолжает лечение



Искусанная в декабре 2020 года Татьяна Лоскутникова продолжает лечиться в Москве. После



В публикации также рассказали, что сегодня, 1 октября, Татьяна Лоскутникова отмечает свой день рождения.



"Непростой год выпал, но она смогла всё выдержать! Всё лучшее впереди, нужно запастись терпением!", - пишут родные девушки.



В комментариях к посту пользователи поздравляют Татьяну, желают сил, терпения и скорейшего выздоровления.



Напомним, свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю Татьяну Лоскутникову недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова. Врачи буквально по крупицам собирают лицо девушки. В июле ей провели



Фото: с личной страницы Татьяны в Instagram

Искусанная в декабре 2020 года Татьяна Лоскутникова продолжает лечиться в Москве. После перерыва , когда ее врач был в отпуске, девушку вернули в больницу. Об этом сообщили ее родные на странице в Instagram.В публикации также рассказали, что сегодня, 1 октября, Татьяна Лоскутникова отмечает свой день рождения."Непростой год выпал, но она смогла всё выдержать! Всё лучшее впереди, нужно запастись терпением!", - пишут родные девушки.В комментариях к посту пользователи поздравляют Татьяну, желают сил, терпения и скорейшего выздоровления.Напомним, свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю Татьяну Лоскутникову недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова. Врачи буквально по крупицам собирают лицо девушки. В июле ей провели операцию на левом глазу.Фото: с личной страницы Татьяны в Instagram

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