Николай Мошкин покинул БГУ

Врио ректора назначен Мигмар Дармаев
Ректор БГУ Николай Мошкин покинул занимаемую должность. С 1 октября временно исполнять обязанности ректора вуза будет Мигмар Дармаев, начальник Учебно-методического управления университета. Приказ об этом издал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщается на сайте учреждения.
Напомним, Николай Мошкин возглавлял БГУ с 2015 года, сменив на этом посту Степана Калмыкова.
Фото: «Номер один»
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