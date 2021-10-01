01.10.2021
Николай Мошкин покинул БГУ

Николай Мошкин покинул БГУ

Врио ректора назначен Мигмар Дармаев

Ректор БГУ Николай Мошкин покинул занимаемую должность. С 1 октября временно исполнять обязанности ректора вуза будет Мигмар Дармаев, начальник Учебно-методического управления университета. Приказ об этом издал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщается на сайте учреждения.

Напомним, Николай Мошкин возглавлял БГУ с 2015 года, сменив на этом посту Степана Калмыкова.

Фото: «Номер один»
БГУ


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^