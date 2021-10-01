Прокуратура Бурятии проверит «недетское» представление для школьников

Выступление артистки в сельском ДК наделало переполох
Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что обратилась в прокуратуру в просьбой дать оценку представления для школьников, состоявшимся в селе Верхний Саянтуй 29 сентября.
Ранее в соцсетях распространилось видео с отрывком из представления. На нем артистка, чей наряд сочли слишком откровенным для школьников, демонстрировала различные номера. В частности, брала в рот нож, ставила на его лезвие бутылку и двигалась по сцене. Затем такой же трюк женщина проделывала со стеклянным бокалом.
«Чтобы выяснить обстоятельства проведения мероприятия, где в числе зрителей были несовершеннолетние, связалась с районной администрацией, изучила афишу. Установлено, что 29 сентября в Доме культуры села Верхний Саянтуй проходили выступления цирка. На афише мероприятия информационный знак о возрастном ограничении отсутствовал. Для оценки законности действий организаторов мероприятия по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, направила обращение в прокуратуру Тарбагатайского района», - сообщила Ганькина.
Мнения жителей республики относительно представления разделились. Одни считают его возмутительным, и требуют призвать к ответу артистов и организаторов. Другие, напротив, не увидели в происходящем ничего страшного и призывают не раздувать ситуацию.
Фото: скриншот видео
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