Прокуратура Бурятии проверит «недетское» представление для школьников

Выступление артистки в сельском ДК наделало переполох





Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что обратилась в прокуратуру в просьбой дать оценку представления для школьников, состоявшимся в селе Верхний Саянтуй 29 сентября.

Ранее в соцсетях распространилось видео с отрывком из представления. На нем артистка, чей наряд сочли слишком откровенным для школьников, демонстрировала различные номера. В частности, брала в рот нож, ставила на его лезвие бутылку и двигалась по сцене. Затем такой же трюк женщина проделывала со стеклянным бокалом.«Чтобы выяснить обстоятельства проведения мероприятия, где в числе зрителей были несовершеннолетние, связалась с районной администрацией, изучила афишу. Установлено, что 29 сентября в Доме культуры села Верхний Саянтуй проходили выступления цирка. На афише мероприятия информационный знак о возрастном ограничении отсутствовал. Для оценки законности действий организаторов мероприятия по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, направила обращение в прокуратуру Тарбагатайского района», - сообщила Ганькина.Мнения жителей республики относительно представления разделились. Одни считают его возмутительным, и требуют призвать к ответу артистов и организаторов. Другие, напротив, не увидели в происходящем ничего страшного и призывают не раздувать ситуацию.Фото: скриншот видео