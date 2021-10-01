Школы Бурятии из-за ковида переводят на дистанционку

Сложная ситуация с коронавирусом сложилась в селе Багдарин





Вчера в Баунтовском районе Бурятии местный штаб по коронавирусной инфекции принял решение перевести на дистанционную форму обучения учащихся Багдаринской рредней школы, БЭШИ, а также учреждения дополнительного образования. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация, вызванной ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

Дистанционное обучение продлиться с 1 по 10 октября включительно с дальнейшим возможным продлением в зависимости от эпидситуации, сообщили в группе «Баунт-инфо. 24/7».Напомним, число заболевших ковидом жителей Бурятии медленно, но растет. На сегодняшний день ежедневно фиксируется уже почти сто случаев заболевания.Фото: «Номер один»