Школы Бурятии из-за ковида переводят на дистанционку

Сложная ситуация с коронавирусом сложилась в селе Багдарин
Вчера в Баунтовском районе Бурятии местный штаб по коронавирусной инфекции принял решение перевести на дистанционную форму обучения учащихся Багдаринской рредней школы, БЭШИ, а также учреждения дополнительного образования. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация, вызванной ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.
Дистанционное обучение продлиться с 1 по 10 октября включительно с дальнейшим возможным продлением в зависимости от эпидситуации, сообщили в группе «Баунт-инфо. 24/7».
Напомним, число заболевших ковидом жителей Бурятии медленно, но растет. На сегодняшний день ежедневно фиксируется уже почти сто случаев заболевания.
Фото: «Номер один»
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