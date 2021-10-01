В Улан-Удэ работник ЛВРЗ раскрыл подноготную производства

Он рассказал, как на самом деле обстоят дела с техникой безопасности и условиями труда на предприятии



В популярном бурятском паблике появился пост, который написал один из работников ЛВРЗ. Рабочий уверяет, что то, что происходит на заводе в последнее время, просто выходит за рамки каких либо норм. "3 загубленных души за 4 месяца, и никто не собирается брать на себя ответственность. За два месяца я собрал небольшую подборку того, что на самом деле происходит на производстве. Разберём всё по порядку", - начинает автор.







"Уровень отдыха во внерабочее время на высшем уровне. И нет, это не желание загореть на солнце, это банальное отсутствие мест, где сотрудники могли бы отдохнуть в обеденное время или во время перекуров. Всё что предлагает руководство завода - коморки два на два, которые зачастую находятся прямо в цеху и буквально вымазаны грязью. А сверху можно увидеть отсутствие черепицы на крыше, которая однако раньше там была. Т.е. во время дождей всю беседку заливает, и если не накрыть лавочку, на ней попросту будет невозможно сидеть", - рассказывает автор.







"Такой вот дым периодически стоит в цехах, и это при условии того, что чинят на заводе электровозы, а не паровозы. Ну, это к слову про отсутствие системы вентиляции. А ходить в таком тумане на травмоопасном производстве, удовольствие ещё то", - пишет мужчина.







"Дырявая крыша в одном из цехов, через которую в цех попадает дождь (отдельные капли обведены красными кружками). А обведённый снизу угол, это место в котором висят практически оголённые электропровода, т.к. рядом находится сварочное место", - рассказывает автор.







"Продолжение к третьей фотографии. Обведённая "пупырчатая" плёнка - импровизированный навес от работников, который хоть как-то закрывает синий ящик, в котором находятся кабеля и рычаги под напряжением. Но это не особо помогает, и лужа на полу тому доказательство. А красный угол в левом нижнем углу фотографии, это ящик с баллоном газа для сварки", - рассказывает автор.







"Обведённый оранжевый кружок - верхушка каски, которая утонула в луже масла в смотровой канаве. На ЛВРЗ это кстати нормальное явление, с больших домкратов поднимающих локомотив в смотровую канаву льётся масло, на которое начальству плевать. Ну а глубину вы видите сами. Как работать в таких условиях - непонятно. Стоит ли говорить, что масло может вспыхнуть если рядом будут проводиться работы вызывающие искру. А остальные отмеченные на фото объекты, это мусор, который на ЛВРЗ валяется буквально везде. Чистота рабочего места явно не про нас", - пишет мужчина.







"А это пример обычной обстановки в туалете одного из корпусов комбината быта. Выводы делайте сами. Ну а нам приходится продолжать работу, ведь ЛВРЗ - градостроительное, не побоюсь этого слова, предприятие. Предприятие, плевавшее на своих сотрудников, их здоровье и безопасность, предприятие с руководителями самодурами и нулевым уровнем комфорта труда.", - заключает он.







Фото: Аноним 03, Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР

В популярном бурятском паблике появился пост, который написал один из работников ЛВРЗ. Рабочий уверяет, что то, что происходит на заводе в последнее время, просто выходит за рамки каких либо норм. "3 загубленных души за 4 месяца, и никто не собирается брать на себя ответственность. За два месяца я собрал небольшую подборку того, что на самом деле происходит на производстве. Разберём всё по порядку", - начинает автор."Уровень отдыха во внерабочее время на высшем уровне. И нет, это не желание загореть на солнце, это банальное отсутствие мест, где сотрудники могли бы отдохнуть в обеденное время или во время перекуров. Всё что предлагает руководство завода - коморки два на два, которые зачастую находятся прямо в цеху и буквально вымазаны грязью. А сверху можно увидеть отсутствие черепицы на крыше, которая однако раньше там была. Т.е. во время дождей всю беседку заливает, и если не накрыть лавочку, на ней попросту будет невозможно сидеть", - рассказывает автор."Такой вот дым периодически стоит в цехах, и это при условии того, что чинят на заводе электровозы, а не паровозы. Ну, это к слову про отсутствие системы вентиляции. А ходить в таком тумане на травмоопасном производстве, удовольствие ещё то", - пишет мужчина."Дырявая крыша в одном из цехов, через которую в цех попадает дождь (отдельные капли обведены красными кружками). А обведённый снизу угол, это место в котором висят практически оголённые электропровода, т.к. рядом находится сварочное место", - рассказывает автор."Продолжение к третьей фотографии. Обведённая "пупырчатая" плёнка - импровизированный навес от работников, который хоть как-то закрывает синий ящик, в котором находятся кабеля и рычаги под напряжением. Но это не особо помогает, и лужа на полу тому доказательство. А красный угол в левом нижнем углу фотографии, это ящик с баллоном газа для сварки", - рассказывает автор."Обведённый оранжевый кружок - верхушка каски, которая утонула в луже масла в смотровой канаве. На ЛВРЗ это кстати нормальное явление, с больших домкратов поднимающих локомотив в смотровую канаву льётся масло, на которое начальству плевать. Ну а глубину вы видите сами. Как работать в таких условиях - непонятно. Стоит ли говорить, что масло может вспыхнуть если рядом будут проводиться работы вызывающие искру. А остальные отмеченные на фото объекты, это мусор, который на ЛВРЗ валяется буквально везде. Чистота рабочего места явно не про нас", - пишет мужчина."А это пример обычной обстановки в туалете одного из корпусов комбината быта. Выводы делайте сами. Ну а нам приходится продолжать работу, ведь ЛВРЗ - градостроительное, не побоюсь этого слова, предприятие. Предприятие, плевавшее на своих сотрудников, их здоровье и безопасность, предприятие с руководителями самодурами и нулевым уровнем комфорта труда.", - заключает он. Напомним , 27 августа на ЛВРЗ был травмирован 18-летний студент-практикант колледжа железнодорожного транспорта. Его доставили в Республиканскую больницу, где спустя три дня он скончался. Проверки признали происшествие несчастным случаем.Фото: Аноним 03, Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР

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