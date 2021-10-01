На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено"

Инвестиции привлек фонд регионального развития республики



В Бурятии построят первый глэмпинг с концепцией all inclusive, инвестиции привлек фонд регионального развития республики, сообщает



Гостям "Под небом" будут доступны 25 обогреваемых тентов-палаток с панорамным остеклением. В стоимость проживания войдет трехразовое питание по принципу a la carte от известных шеф-поваров, а также водные развлечения (вейк-борд, сапы, катера), фитнес, занятия по йоге и медитации.



На данный момент решается вопрос с выбором места. Точно известно, что комфортабельные палатки расположатся на берегу Байкала со стороны Бурятии.



Ожидается, что первых гостей глэмпинг примет уже в начале следующего летнего сезона.



Фото: pixabay.com

В Бурятии построят первый глэмпинг с концепцией all inclusive, инвестиции привлек фонд регионального развития республики, сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.Гостям "Под небом" будут доступны 25 обогреваемых тентов-палаток с панорамным остеклением. В стоимость проживания войдет трехразовое питание по принципу a la carte от известных шеф-поваров, а также водные развлечения (вейк-борд, сапы, катера), фитнес, занятия по йоге и медитации.На данный момент решается вопрос с выбором места. Точно известно, что комфортабельные палатки расположатся на берегу Байкала со стороны Бурятии.Ожидается, что первых гостей глэмпинг примет уже в начале следующего летнего сезона.Фото: pixabay.com

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