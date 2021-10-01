В Бурятии установлен фундамент будущих очистных сооружений в Выдрино

К концу года строительные работы завершат, функционировать в полную силу очистные начнут в 2022 году



Установлен фундамент будущих очистных сооружений в Выдрино. Строительство идет по графику, выполнены фундаменты под все модульные сооружения, поставка и установка которых ожидается в ноябре. К концу года строительные работы завершат, функционировать в полную силу очистные начнут в 2022 году, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.



На сегодня выполнены фундаменты под дизельную, трансформаторную подстанции, площадку остатка обезвоженного ила и саму станцию биологической очистки. Ведутся работы по формированию фундаментных плит пожарных резервуаров, после чего начнется монтаж ёмкостей и прокладка наружных сетей канализации от существующей магистрали к зданию биологической очистки и далее непосредственно к выходу сточных вод.



- Сейчас остается смонтировать колодцы дренажной станции, сделать вертикальную планировку, дорожное покрытие проездов, тротуары, ограждение, провести наружное освещение. И будем ждать поставку блочно-модульных сооружений, - отметил начальник УКС Анатолий Урбанов.



Общестроительные работы планируется завершить до конца октября. В ноябре ожидается поставка и установка блочно-модульной станции биологической очистки из Самары.



Напомним, что на данный момент в селе функционирует старая станция 1977 года постройки, она не соответствует всем современным требованиям. Строящийся в Выдрино объект стал первым сооружением очистки вод, который возводится в рамках мероприятий по поручению президента России. Работать в полную силу новые очистные начнут в 2022-м году.



Фото: пресс-служба Минстроя Бурятии



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