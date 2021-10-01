В Бурятии в ближайшее время планируют снять режим ЧС

Отмена ЧС регионального уровня не коснется режимов ЧС, действующих в муниципалитетах



В Бурятии прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РБ под председательством зампреда Петра Мордовского. Был рассмотрен вопрос об отмене режима ЧС регионального уровня, действующего на территории республики. Комиссией был заслушан доклад заместителя руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС Евгения Радикальцева, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Так, в связи со стабилизацией паводковой обстановки на территории Бурятии появилась необходимость перевода деятельности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Бурятия из режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в режим «Повседневная деятельность».



Комиссией было решено ходатайствовать об этом перед правительством Республики Бурятия. При положительном решении Республиканское агентство ГО и ЧС подготовит проект нормативного правового акта об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» и введении режима «Повседневная деятельность».



В ведомстве отметили, что отмена ЧС регионального уровня, не коснется режимов ЧС, действующих на муниципальных уровнях.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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