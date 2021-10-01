В Бурятии определены суммы выплат пострадавшим от паводка в Иволгинском районе

Также решено, сколько направят пострадавшим от града в Закаменском районе



В Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РБ под председательством Петра Мордовского. Комиссия рассмотрела вопросы оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций жителям Иволгинского и Закаменского районов, а также города Улан-Удэ. В рамках обсуждения вопросов были заслушаны доклады представителей данных муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Так, из-за паводковых вод на территории села Поселье и прилегающих ДНТ и СНТ Иволгинского района произошла гибель урожая картофеля и овощей на приусадебных участках. Был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Сейчас для оказания помощи гражданам Иволгинского района требуется 2,8 млн. рублей: 0,9 млн.руб. на оказание помощи в натуральной форме 289 гражданам, полностью утратившим урожай, и 1,96 млн. руб. на оказание единовременной материальной помощи 196 гражданам (в размере 10 тыс.руб. на одного человека). Ранее сообщалось, что Иволгинскому району



Также от паводка пострадали жители Улан-Удэ, чьи дома и приусадебные участки были подтоплены. Для оказания помощи 177 пострадавшим от ЧС улан-удэнцам требуется 1,77 млн. руб. на оказание единовременной материальной помощи.



Кроме того, в августе этого года в Закаменском районе, вследствие обильных осадков в виде града и дождя был уничтожен урожай у жителей сельских поселений «Усть-Бургалтайское» и «Михайловское». Был введен режим ЧС.



На оказание помощи в натуральной форме 129 гражданам, полностью утратившим урожай овощей вследствие гибели от града, требуется 0,5 млн.руб.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РБ под председательством Петра Мордовского. Комиссия рассмотрела вопросы оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций жителям Иволгинского и Закаменского районов, а также города Улан-Удэ. В рамках обсуждения вопросов были заслушаны доклады представителей данных муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Так, из-за паводковых вод на территории села Поселье и прилегающих ДНТ и СНТ Иволгинского района произошла гибель урожая картофеля и овощей на приусадебных участках. Был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Сейчас для оказания помощи гражданам Иволгинского района требуется 2,8 млн. рублей: 0,9 млн.руб. на оказание помощи в натуральной форме 289 гражданам, полностью утратившим урожай, и 1,96 млн. руб. на оказание единовременной материальной помощи 196 гражданам (в размере 10 тыс.руб. на одного человека). Ранее сообщалось, что Иволгинскому району уже было направлено 14,9 млн. рублей.Также от паводка пострадали жители Улан-Удэ, чьи дома и приусадебные участки были подтоплены. Для оказания помощи 177 пострадавшим от ЧС улан-удэнцам требуется 1,77 млн. руб. на оказание единовременной материальной помощи.Кроме того, в августе этого года в Закаменском районе, вследствие обильных осадков в виде града и дождя был уничтожен урожай у жителей сельских поселений «Усть-Бургалтайское» и «Михайловское». Был введен режим ЧС.На оказание помощи в натуральной форме 129 гражданам, полностью утратившим урожай овощей вследствие гибели от града, требуется 0,5 млн.руб. Напомним , сейчас в Бурятии решается вопрос о снятии режима ЧС.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.