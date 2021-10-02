В Бурятии задержаны браконьеры, наловившие омуля на 8 млн рублей

Совместная операция сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии началась с задержания машины с почти 700 кг нерестового эндемика



В Бурятии ранним утром 29 сентября сотрудники республиканского управления ФСБ, уголовного розыска регионального МВД и Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выловом нерестового омуля.



На автодороге неподалеку от села Таракановка полицейские остановили автомобиль для проверки на предмет перевозки незаконно добытой рыбы. Следующая за ним иномарка также прекратила движение.



Из транспортного средства выбежали и скрылись в сторону леса двое молодых людей, а в их машине правоохранители обнаружили 22 мешка с омулем общим весом 687 килограммов. Ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов, оценивается на сумму свыше 8 миллионов рублей.



В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий беглецы уже днем были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска регионального МВД в столице республики, сообщила пресс-служба ведомства. Ими оказались двое жителей Прибайкальского района в возрасте 28 лет.



Злоумышленники признались, что приобрели омуль у рыбаков в Кабанском районе для дальнейшей реализации. Причем в марте текущего года они уже были осуждены к лишению свободы условно за незаконное приобретение группой лиц по предварительному сговору заведомо добытого преступным путем байкальского эндемика.



Полицейскими личности рыбаков установлены. Ими оказались четверо жителей разных сел Кабанского района в возрасте от 23 до 49 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным выловом и сбытом омуля. Фигуранты допрошены дознавателем и дали признательные показания. В ходе обысков по местам жительств двух из них сотрудником дознания при участии сотрудников уголовного розыска, ФСБ и Росгвардии изъяты еще около 20 килограммов омуля и 31 рыболовная сеть.



Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании двум подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Правоохранителями устанавливаются иные участники противоправной деятельности.



Фото: МВД по Бурятии







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