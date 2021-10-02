В Бурятии передают помощь пострадавшим от паводков в Иволгинском районе

Это овощные наборы, хозяйственные товары, одежда и обувь



Волонтеры и районы Бурятии оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков жителям Иволгинского района, сообщил глава Виктор Очиров. Продуктовые наборы и необходимые вещи передаются волонтерами, администрациями сельских поселений и районов на безвозмездной основе, отметили в пресс-службе правительства республики.



«Так 1 октября сельское поселение «Оронгойское» предоставило овощные наборы (картофель, капуста, морковь) жителям села Поселье, которые уже выданы 10 многодетными малоимущим семьям. Администрация Кижингинского района жителям села Поселье, пострадавшим от летнего паводка и потерявшим урожай в результате ЧС, передала 50 мешков картофеля. Понимаем, что в этом году многие районы сами испытывают трудности, благодарим коллег и неравнодушных жителей за отзывчивость и посильную помощь», - сказал Виктор Очиров.



Ранее республиканский ресурсный центр добровольчества «Добродом» передал помощь от ресурсного центра добровольчества Заиграевского района и жителей Заиграевского района, села Эрхирик более 40 мешков картофеля и овощей, продукты на сумму более 10 тысяч рублей, хозяйственные товары, одежду и обувь.



Еще 52 продуктовых набора направлены от Улан-Удэнской и Бурятской Епархии, Русской православной церкви, группы компаний «Титан», общественной организации «Волонтерская рота боевого братства Заиграевского района», жителей Улан-Удэ.



В состав набора вошли необходимые товары: молоко, лапша, крупы, масло, сладости, чай, тушенка, сахар, мука, консервы, хозтовары и другие товары первой необходимости. Также для многодетных семей отправлены большие упаковки круп, лапши, масла. Помощь направлена 37 семьям села Гурульба и 15 семьям села Сотниково, пострадавшим от паводков.



Как отмечают в ресурсном центре добровольчества «Добродом», в августе добровольцы оказывали помощь также в Кяхтинском, Заиграевском, Хоринском районах и Улан-Удэ. В Кяхтинском районе добровольцы устраняли последствия природной стихии в городе Кяхта, селах Усть-Кяхте и Хоронхое. В Улан-Удэ волонтеры «Добродома» помогли собрать и развезти пострадавшим вещи, предметы личной гигиены и продукты питания. В Заиграевском районе волонтеры организовали акцию «Соседский мешок», доставили машину овощей и продуктов для пострадавших. В Хоринском районе добровольцы также доставляли продуктовые наборы пострадавшим.



Фото: egov-buryatia.ru





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