Десять специалистов из Бурятии хотят войти в число «Лидеров России»

Они участвуют в региональных финалах треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность»



Во Владивостоке в эти дни проходят региональные финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В финалах примут участие конкурсанты из Дальневосточного федерального округа, среди которых десять специалистов из Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В субботу-воскресенье состоятся оценочные мероприятия, а также деловая и образовательная программа с участием наставников трека. А 3 октября будут объявлены победители двух треков.



На треке «Государственное управление» принимают участие семь специалистов из Бурятии: Аверина Надежда, Алексеев Евгений, Арбутовская Ольга, Базархандаев Доржи, Байкова Арюна, Гунзынов Жамсо, Сотнич Максим. В ДФО на этот трек зарегистрировались 1393 участника, всего по России прошли регистрацию 37 308 человек. Цель трека — выявить наиболее перспективных руководителей новой формации для системы государственного управления.



Лучшие участники трека получат возможность поработать с наставниками из числа руководителей субъектов России и других известных государственных и общественно-политических деятелей, пройти стажировки и претендовать на вакансии в федеральных и региональных органах государственной власти, получить сертификаты на прохождение образовательных программ.



В треке «Бизнес и промышленность» принимают участие трое специалистов из Бурятии: Матхеев Семен, Мадасов Максим, Самбатов Содном. В ДФО в этот трек зарегистрировались 1442 участника, всего по России прошли регистрацию 574 11 конкурсантов.

Цель трека «Бизнес и промышленность» — выявить наиболее перспективные кадры в реальном секторе экономики. Куратором трека является помощник президента РФ Максим Орешкин.



Лучшие участники трека получат возможность поработать с наставниками из числа сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний, получить сертификаты на прохождение образовательных программ, пройти стажировки и претендовать на вакансии в компаниях-партнерах трека. Среди них - Сбербанк, Росатом, «Газпром нефть», Россети, «Лукойл», Роскосмос, «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», «Роснефть», РЖД, Банк ДОМ.РФ, Ростех, «СИБУР Холдинг», Ростелеком.



Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, среди которых конкурс управленцев «Лидеры России».



Фото: ЛидерыРоссии.рф.

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