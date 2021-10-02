Военнослужащие России и Монголии впервые вместе боролись с дронами

В ходе учения «Селенга-2021»на полигоне Дойтын Ам Сбито более десятка беспилотных летательных аппаратов



Свыше десятка боевых дронов условного противника уничтожили шквальным огнем подразделения ПВО России и Монголии на полигоне Дойтын Ам в ходе российско-монгольского учения «Селенга-2021». Военнослужащие двух стран впервые совместно отработали борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В свою очередь танковые и мотострелковые подразделения при поддержке армейской авиации и артиллерии отработали ряд тактических элементов в ходе наступательных действий с неполным расходом боеприпасов.



После воздушной разведки и дистанционного минирования местности вертолетной парой армейской авиацией военнослужащие военной полиции двух стран на штатной спецтехнике выполнили учебно-боевые задачи по блокированию и захвату групп условных боевиков.



В текущем году в международном учении участвуют военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения вооруженных сил Монголии. Всего задействовано около 1,5 тыс человек и более 200 единиц военной техники.



По окончании учения «Селенга-2021» в городе Дзуунмод (Центральный аймак, Монголия) вблизи полигона Дойтын Ам пройдут торжественные мероприятия с участием творческих коллективов России и Монголии.



Фото: function.mil.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.