Компании перестали бороться с активностью сотрудников в соцсетях

С нареканиями работодателя, касающимися этой сферы, сталкивались всего 3% трудоустроенных россиян



За последние три года компаний, блокирующих персоналу доступ в соцсети с рабочих компьютеров, стало меньше в два раза, сообщает результаты своего опроса сервис



Практически каждая вторая компания никак не регулирует поведение работников в социальных сетях (47%), в 2018 году подобных взглядов придерживались лишь трое из десяти работодателей.



Блокируют доступ в соцсети с рабочих компьютеров и ноутбуков у дистанционных сотрудников 10% компаний, у сотрудников, работающих на территории работодателя - 13%. В 2018 году доступ в соцсети блокировали в два раза чаще (27% работодателей).



Различного рода запреты для сотрудников, которые работают на территории работодателя, сегодня действуют на 46% предприятий и организаций. Активность удаленщиков в соцсетях регулируют 40% работодателей. Самый частый запрет - на разглашение коммерческой тайны, 30% компаний ввели его для очных сотрудников, 23% - для удаленщиков. Правила для удаленщиков чуть чаще, чем для очных сотрудников, содержат запрет на размещение любой негативной информации о компании, ее руководстве и коллегах (14 и 10% соответственно), а также требования соблюдать этику поведения в интернете (22 и 20%).



С нареканиями со стороны работодателя, касающимися поведения в социальных сетях, сталкивались всего 3% трудоустроенных россиян. Судя по комментариям опрошенных, критике чаще всего подвергались гневные высказывания в адрес властей, коммунальных служб и бюджетных организаций.



Фото: pixabay.com За последние три года компаний, блокирующих персоналу доступ в соцсети с рабочих компьютеров, стало меньше в два раза, сообщает результаты своего опроса сервис SuperJob . В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех федеральных округов страны.Практически каждая вторая компания никак не регулирует поведение работников в социальных сетях (47%), в 2018 году подобных взглядов придерживались лишь трое из десяти работодателей.Блокируют доступ в соцсети с рабочих компьютеров и ноутбуков у дистанционных сотрудников 10% компаний, у сотрудников, работающих на территории работодателя - 13%. В 2018 году доступ в соцсети блокировали в два раза чаще (27% работодателей).Различного рода запреты для сотрудников, которые работают на территории работодателя, сегодня действуют на 46% предприятий и организаций. Активность удаленщиков в соцсетях регулируют 40% работодателей. Самый частый запрет - на разглашение коммерческой тайны, 30% компаний ввели его для очных сотрудников, 23% - для удаленщиков. Правила для удаленщиков чуть чаще, чем для очных сотрудников, содержат запрет на размещение любой негативной информации о компании, ее руководстве и коллегах (14 и 10% соответственно), а также требования соблюдать этику поведения в интернете (22 и 20%).С нареканиями со стороны работодателя, касающимися поведения в социальных сетях, сталкивались всего 3% трудоустроенных россиян. Судя по комментариям опрошенных, критике чаще всего подвергались гневные высказывания в адрес властей, коммунальных служб и бюджетных организаций.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.