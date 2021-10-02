В Бурятии группу омулевых браконьеров мог прикрывать сотрудник ГИБДД

Материалы, касающиеся полицейского, уже переданы в региональное Следственное управление СКР



В Бурятии задержанной группе омулевых браконьеров мог помогать сотрудник региональной Госавтоинспекции. Его причастность к масштабной незаконной добыче нерестового байкальского эндемика установлена подразделением собственной безопасности республиканского МВД, сообщили «Номеру один» в ведомстве.



Если вина полицейского будет установлена в судебном порядке, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в МВД.



Дело уже передано в Следственное управление СКР по Бурятии. Какие либо подробности теперь можно ожидать в начале следующей недели от следствия, так как комментарии по уголовным делам в отношении полиции дает только Следственный комитет.







Злоумышленники признались, что приобрели омуль у рыбаков в Кабанском районе для дальнейшей реализации. Причем в марте текущего года они уже были осуждены к лишению свободы условно за незаконное приобретение группой лиц по предварительному сговору заведомо добытого преступным путем байкальского эндемика. Полицейскими личности рыбаков установлены. Ими оказались четверо жителей разных сел Кабанского района в возрасте от 23 до 49 лет.



Фигуранты допрошены дознавателем и дали признательные показания. В ходе обысков по местам жительства двух из них сотрудником дознания при участии сотрудников уголовного розыска, ФСБ и Росгвардии изъяты еще около 20 килограммов омуля и 31 рыболовная сеть. Возбуждено уголовное дело.



Фото: МВД по Бурятии В Бурятии задержанной группе омулевых браконьеров мог помогать сотрудник региональной Госавтоинспекции. Его причастность к масштабной незаконной добыче нерестового байкальского эндемика установлена подразделением собственной безопасности республиканского МВД, сообщили «Номеру один» в ведомстве.Если вина полицейского будет установлена в судебном порядке, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в МВД.Дело уже передано в Следственное управление СКР по Бурятии. Какие либо подробности теперь можно ожидать в начале следующей недели от следствия, так как комментарии по уголовным делам в отношении полиции дает только Следственный комитет. , Как сообщал ранее «Номеру один» в Бурятии задержаны браконьеры, наловившие омуля на 8 млн рублей. Совместная операция сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии началась с задержания машины с почти 700 кг нерестового эндемика. На автодороге неподалеку от села Таракановка полицейские остановили автомобиль для проверки на предмет перевозки незаконно добытой рыбы. Следующая за ним иномарка также прекратила движение. Из транспортного средства выбежали и скрылись в сторону леса двое молодых людей, а в их машине правоохранители обнаружили 22 мешка с омулем общим весом 687 килограммов. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий беглецы уже днем были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска регионального МВД в столице республики.Злоумышленники признались, что приобрели омуль у рыбаков в Кабанском районе для дальнейшей реализации. Причем в марте текущего года они уже были осуждены к лишению свободы условно за незаконное приобретение группой лиц по предварительному сговору заведомо добытого преступным путем байкальского эндемика. Полицейскими личности рыбаков установлены. Ими оказались четверо жителей разных сел Кабанского района в возрасте от 23 до 49 лет.Фигуранты допрошены дознавателем и дали признательные показания. В ходе обысков по местам жительства двух из них сотрудником дознания при участии сотрудников уголовного розыска, ФСБ и Росгвардии изъяты еще около 20 килограммов омуля и 31 рыболовная сеть. Возбуждено уголовное дело.Фото: МВД по Бурятии

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