Туристический проект «Бурятия – больше чем Байкал» получил премию правительства России

Он получит поддержку в 1 млн рублей



Накануне правительство России утвердило распоряжение о присуждении премий в области туризма. Проект Бурятии отмечен среди лучших туристических маршрутов страны и получит поддержку в 1 млн рублей



Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области туризма за 2021 год.



Лауреатами от Бурятии стали генеральный директор ООО "Солонго" Баирма Жалсараева, менеджер по туризму ООО "Центр Старообрядцев" Любовь Пластинина и гендиректор ООО "Жассо Тур" Светлана Цыбикдоржиева - за проект "Бурятия больше чем Байкал".



Наградами отмечены инициативы из разных регионов. Это, например, проект «Отдых без границ» для людей с инвалидностью, проект по развитию туристических территорий «Пора путешествовать по России», музей «Вулканариум» на Камчатке, проект «Бурятия – больше чем Байкал», направленный на продвижение региональных туров, цифровые проекты для туристов и туристического бизнеса «Знай наше», «Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club» и другие проекты.



Лауреатам премии, помимо почётных знаков и дипломов, полагается вознаграждение в размере 1 млн рублей.



Победители определены по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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