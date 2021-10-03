В Монголии начали прививать людей по третьему разу

В стране уже каждый десятый гражданин перенес COVID-19



Как сообщает



Напомним, что по данным монгольских СМИ в стране общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 составляет более 300 тысяч человек. Причем несмотря на то, что в Монголии уже привито почти все взрослое население, ежесуточно выявляются тысячи новых случаев.



Так, по сведениям



По сведениям информационного агентства Минздрав Монголии с 15 сентября начал кампанию по вакцинации уже привитого населения, полагая, что третья (бустерная) прививка переломит тяжелую ситуацию с COVID-19.



Добавим, что с февраля 2021 года в Монголии, несмотря на тотальную вакцинацию населения европейскими, американскими, китайскими и российскими вакцинами, активно распространяется дельта-штамм COVID-19. Тем временем оппозиция, как передает ИА REGNUM, критикует власти за неспособность обуздать инфекцию в стране. 1 октября на главной площади Улан-Батора прошел митинг противников ограничительных мер.



Отмечается, что монгольская медицинская система перегружена, поликлиники задыхаются от очередей и нехватки медработников. Серьезно страдает от антиковидных мер и бизнес Монголии, который вот уже полтора года несет убытки в связи с локдауном. Особенно тяжелая ситуация складывается в туристическом секторе страны, который ранее ориентировался на западных и китайских туристов. Но из-за почти полного закрытия страны с начала 2020 года, туристическая отрасль погрузилась в тяжелую депрессию. И не только она.



Фото: pixabay.com

Как сообщает ИА REGNUM , в Монголии начались протесты оппозиции в связи с недостаточно эффективными мерами властей в связи с эпидемией коронавируса в стране.Напомним, что по данным монгольских СМИ в стране общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 составляет более 300 тысяч человек. Причем несмотря на то, что в Монголии уже привито почти все взрослое население, ежесуточно выявляются тысячи новых случаев.Так, по сведениям ИА МОНЦАМЭ , 1 октября в стране было зарегистрировано 2519 новых случаев коронавируса, за сутки скончалось от болезни 18 человек.По сведениям информационного агентства Минздрав Монголии с 15 сентября начал кампанию по вакцинации уже привитого населения, полагая, что третья (бустерная) прививка переломит тяжелую ситуацию с COVID-19.Добавим, что с февраля 2021 года в Монголии, несмотря на тотальную вакцинацию населения европейскими, американскими, китайскими и российскими вакцинами, активно распространяется дельта-штамм COVID-19. Тем временем оппозиция, как передает ИА REGNUM, критикует власти за неспособность обуздать инфекцию в стране. 1 октября на главной площади Улан-Батора прошел митинг противников ограничительных мер.Отмечается, что монгольская медицинская система перегружена, поликлиники задыхаются от очередей и нехватки медработников. Серьезно страдает от антиковидных мер и бизнес Монголии, который вот уже полтора года несет убытки в связи с локдауном. Особенно тяжелая ситуация складывается в туристическом секторе страны, который ранее ориентировался на западных и китайских туристов. Но из-за почти полного закрытия страны с начала 2020 года, туристическая отрасль погрузилась в тяжелую депрессию. И не только она.Фото: pixabay.com

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