Жамсо Гунзынов - победитель конкурса «Лидеры России» в ДФО

Руководитель аппарата Народного Хурала Бурятии участвовал в треке «Государственное управление»



Названы имена победителей треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» от Дальневосточного федерального округа в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число девяти победителей вошел руководитель аппарата Народного Хурала Бурятии Жамсо Гунзынов, он участвовал в треке «Государственное управление», сообщили в пресс-службе конкурса.



Вся карьера Жамсо Гунзынова связана с государственной службой – он работал на различных должностях в правительстве Бурятии, в администрации главы республики. Окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет. Занимался вопросами местного самоуправления, развития территорий, социальной политикой. В конкурсе «Лидеры России» принимает участие с первого сезона, каждый раз доходя до регионального этапа.



«Для меня конкурс – это проверка себя, проверка того, насколько сильны мои компетенции по сравнению с остальными участниками. Я принимаю участие в конкурсе уже в четвертый раз, и каждый раз открываю для себя новое, делюсь своим опытом с другими участниками», – отмечает Жамсо Гунзынов.



На площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для представителей ДФО проходили первые региональные финалы конкурса «Лидеры России» по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность». Всего в них приняли участие 135 финалистов из всех 11 регионов ДФО.



«Стратегическое мышление, навыки эффективной коммуникации и работы в команде необходимы управленцу любого звена, как на государственной службе, так

и в предпринимательской деятельности. Финалисты Дальневосточного федерального округа – это люди из разных отраслей: энергетики, транспорта, металлургии, логистики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры и многих других. Их объединяет стремление к ответственному и честному лидерству. В напряженном, но очень интересном состязании победу одержали девять участников, из них пятеро победителей – в треке «Бизнес и промышленность» и четверо – в треке «Государственное управление». В 2022 году они станут участниками суперфинала, где встретятся победители разных треков», – комментирует результаты финалов генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Всего в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» на окружных финалах треков Бурятию представляли 12 участников (5 финалистов в треке «Бизнес и промышленность» и 7 финалистов в треке «Государственное управление»). В течение конкурсных дней финалов участники решали управленческие задачи и кейсы. По итогам работы участники получили рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.



Все победители окружных финалов проходят в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году. Они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей регионов России и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).



Фото: «Лидеры России»



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