В Бурятии от COVID-19 за сутки скончались четыре пожилых человека

Число выздоровевших от коронавируса за сутки в два раза ниже числа заболевших



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 59 360. Это на 97 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них 48% ( 28 552 ) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 859 человека, четверо - за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 76 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 3 120 человек.



В стационарах получают лечение 588 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 484. В отделениях реанимации находится 65 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ –30 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 281 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 50 893 (+46) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 712 коек: занято – 588, свободно – 124 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,6%.



За сутки проведено исследований 1 333 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 535 034 исследований



Завершили вакцинацию 293 692 человека. План вакцинации до 1 октября составлял 431 580 человек. Новый плановый рубеж по числу вакцинированных и по срокам пока не сообщается.



Фото: pixabay.com





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