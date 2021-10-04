В Улан-Удэ ОНФ поддерживает борьбу жильцов 12 домов против их расселения

«Фронтовики» подозревают чиновников мэрии в злоупотреблении полномочиями и просят вмешаться в ситуацию СК





В Бурятии активисты Народного фронта считают, что члены межведомственной комиссии Улан-Удэ приняли незаконное решение о признании аварийными 12 домов по улице Тобольской. Общественники попросили разобраться в этом вопросе Следственное управление СКР РФ по Бурятии, инициировав уголовное преследование ответственных лиц, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



«Мы подозреваем в действиях уполномоченных лиц администрации Улан-Удэ злоупотребление полномочиями, внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений и отказ в предоставлении гражданину информации. Ранее ОНФ обращался в прокуратуру республики, которая доводы о незаконности действий межведомственной комиссии мэрии подтвердила. Председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ было внесено представление об устранении нарушений закона. Однако комитет не предпринял конкретных мер по исправлению ситуации. Для восстановления законных прав жителей и установления виновных лиц мы обратились в Следственный комитет», - пояснил эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев.



Он также добавил, что жителям пришлось обратиться с коллективным иском в суд о признании решения органов местного самоуправления незаконным. Исходя из судебной практики других регионов, суд выносит положительное заключение в пользу истцов. Однако в конкретном случае, суд отказал. Сейчас готовится апелляционная жалоба в Верховный суд Бурятии.



Обращение от жителей двенадцати домов по улице Тобольской Октябрьского района ОНФ взял в работу в апреле 2021 года. Горожане пожаловались на то, что без видимых и документальных оснований, а также без оповещения собственников жилых помещений их дома были признаны аварийными чиновниками городской администрации.



Народный фронт организовал рабочую встречу с обратившимися, контрольно-надзорными органами и представителями администрации Улан-Удэ. В ходе разбирательства на месте выяснилось, что процедура признания домов аварийными имела признаки сфабрикованности: в документах по экспертизе состояния зданий допущены грубые ошибки, а жилые помещения на самом деле в прошлом году частично капитально отремонтированы за несколько миллионов рублей и не имеют следов аварийности. На ремонт пошли средства окружного депутата и добровольно собранные с владельцев квартир. Вся процедура признания аварийности 12 домов была проведена в рекордные сроки – всего за месяц.



Жители предположили, что чиновникам возможно понадобился земельный участок под их домами для строительства какого-то крупного объекта. Ведь заявителем выступил городской Комитет управления имуществом. Причем семь домов, в которых администрация города не смогла найти аналогичных заявителей, «выпали» из распоряжении о сносе и дальнейшем переселении жильцов и остались в прежнем статусе.



Изучив материалы прокурорской проверки региональное отделение ОНФ в Бурятии полагает, что исполнение городом внесенного представления прокуратуры выполнено формально. Возникает резонный вопрос, почему дома находящиеся в хорошем, добротном состоянии массово признают аварийными, а по домам, которые реально нуждаются в расселении, никакая работа не проводится.



Фото: ОНФ



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