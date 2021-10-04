Центр Улан-Удэ планируют застроить в рамках программы "Дальневосточный квартал"

Площадь рассматриваемой территории - около 18 гектаров



Застройка центральной части Улан-Удэ планируется в рамках проекта «Дальневосточный квартал». 3 октября глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомедом Гусейновым и вице-президентом ПАО «Группа компаний ПИК» по региональному девелопменту Алексеем Алмазовым, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В июне 2021 года правительством Бурятии и ПАО «Группа компаний ПИК» была подписана укрупненная дорожная карта реализации проекта ревитализации центральной части Улан-Удэ.



Центральная историческая часть города в границах улиц Советская, Смолина, Банзарова, Свободы рассматривается как одна из площадок для реализации проекта «Дальневосточный квартал».



Площадь рассматриваемой территории - около 18 гектаров. Сейчас здесь расположено 10 объектов культурного наследия, несколько домов, признанных аварийными. В будущем планируется строительство более 150 тыс кв метров жилья, детских садов, школы, общественных пространств и парковок. Предполагается размещение зданий Театра Байкал и Национального музея. Механизмом для ревитализации исторической части города Улан-Удэ является комплексное развитие территории жилой застройки.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.