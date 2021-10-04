В Улан-Удэ определяется лидер конкурса среди названий для третьего моста

Голосование продлится до 10 октября
В Улан-Удэ идет голосование за название третьего моста, который возводят в Улан-Удэ. Среди десяти названий пока лидирует "Верхнеудинский" (33,17% голосов). На втором месте "Талаан" (29,46% голосов). На третьем месте "Лебедь" (7,26% голосов).
Остальные голоса разделили между собой "Президентский", "Народный", "Эра", "Три генерала", "Надежды", "Юбилейный", "Академический".
На сегодняшнее утро участие в опросе приняли 1212 человек.
Народное голосование на название третьего моста через реку Уда стартовало 28 сентября. Каждый житель республики сможет проголосовать за варианты названий, которые наиболее часто присылали участники конкурса в качестве варианта названия моста.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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