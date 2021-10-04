В Улан-Удэ определяется лидер конкурса среди названий для третьего моста

Голосование продлится до 10 октября



В Улан-Удэ идет голосование за название третьего моста, который возводят в Улан-Удэ. Среди десяти названий пока лидирует "Верхнеудинский" (33,17% голосов). На втором месте "Талаан" (29,46% голосов). На третьем месте "Лебедь" (7,26% голосов).



Остальные голоса разделили между собой "Президентский", "Народный", "Эра", "Три генерала", "Надежды", "Юбилейный", "Академический".



На сегодняшнее утро участие



Народное голосование на название третьего моста через реку Уда стартовало 28 сентября. Каждый житель республики сможет проголосовать за варианты названий, которые наиболее часто присылали участники конкурса в качестве варианта названия моста.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В Улан-Удэ идет голосование за название третьего моста, который возводят в Улан-Удэ. Среди десяти названий пока лидирует "Верхнеудинский" (33,17% голосов). На втором месте "Талаан" (29,46% голосов). На третьем месте "Лебедь" (7,26% голосов).Остальные голоса разделили между собой "Президентский", "Народный", "Эра", "Три генерала", "Надежды", "Юбилейный", "Академический".На сегодняшнее утро участие в опросе приняли 1212 человек.Народное голосование на название третьего моста через реку Уда стартовало 28 сентября. Каждый житель республики сможет проголосовать за варианты названий, которые наиболее часто присылали участники конкурса в качестве варианта названия моста.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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