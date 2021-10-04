В Бурятии восстанавливают сельский храм Параскевы Пятницы

В перспективе здесь планируют открыть центр православной культуры деревни Узкий Луг



В Бурятии в селе Узкий Луг Бичурского района прошло освящение храма великомученицы святой Параскевы Пятницы. В церемонии принял участие председатель Народного Хурала республики Владимир Павлов, сообщили в пресс-службе парламента. Чин Великого освящения храма совершил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



Историческое здание храма великомученицы Параскевы Пятницы было построено в 1875 году. В годы богоборчества храм был частично разрушен. Инициативной группой прихода храма великомученицы Параскевы Пятницы сейчас ведется восстановление здания. В нем хранятся различные экспонаты быта и народных промыслов.



В ходе встречи Владимир Павлов и митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия Улан-Удэнской и Бурятской епархии и Народного Хурала Бурятии.

«Строительство нового церкви началось давно. Сначала была идея восстановить церковь, которой уже много лет. После того, как экспертное заключение было сделано, священнослужителями православной епархии было принято решение построить храм недалеко от старой церкви. Это здание имеет историческую ценность. Узкий луг - очень красивое село. Когда люди возрождают историю и духовность, помогать гораздо легче. Церковь будет служить укреплению веры и духа народа», - сказал Владимир Павлов.



В завершение богослужения митрополит Иосиф обратился ко всем присутствовавшим на торжестве со словом, в котором объяснил значение совершившегося события. За вклад в строительство храма он вручил благодарственные письма Улан-Удэнской и Бурятской епархии активным прихожанам этого святого храма Виктору Кабатову и Владимиру Фомину.



После освящения Владимир Павлов вместе со священнослужителями посетили восстановленное здание старой церкви. В перспективе здесь планируют открыть центр православной культуры. В ходе встречи владыка и спикер Народного Хурала обсудили вопросы, касающиеся будущего взаимодействия между Улан-Удэнской и Бурятской епархией и Народным Хуралом Бурятии



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru.







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