Военные летчики России и Монголии включились в международное учение «Селенга-2021»

Высокогорные условия требуют от летного состава высокой техники пилотирования





К совместному российско–монгольскому учению «Селенга-2021», которое проходит в Монголии, подключилась армейская авиация Восточного военного округа, летный состав которой впервые выполняет полеты совместно с летчиками ВВС Монголии на вертолетах Ми-8, сообщили в пресс-службе ВВО. Личный состав ВКС России и ВВС Монголии совместно проводят подготовку к полетам, обслуживание авиационной техники и обмениваются опытом.



Сложность выполнения тренировочных полетов заключается в том, что аэродром «Налайх», где временно базируется авиационная техника, и полигон «Дойтын Ам» расположены в высокогорном районе, где высоты гор превышают 1,6 тысячи метров над уровнем моря. Условия размещения требуют от летного состава особенной и тщательной подготовки в технике пилотирования.



В ходе практического применения армейской авиации на совместном российско-монгольском учении «Селенга-2021» впервые будет выполнен новый тактический прием «Клещи», когда авиационное звено Ми-24 разделяется в воздухе, а после с двух противоположных флангов одновременно парами выходят на боевой курс.



Впервые на ежегодном учении Селенга на вертолетах Ми-8 одновременно будет отработан один из сложнейших элементов по эвакуации раненых с учебного поля боя российской и монгольской стороны. Также впервые на международном учении будет проведено воздушное минирование участков местности в наиболее вероятных местах перемещения условного противника.



Помимо этого, в ходе этапа боевых действий, на вертолетах МИ-8АМТШ «Терминатор» в заданный район будет доставлен тактический десант дружественных стран для уничтожения условного противника.



Напомним, в международном учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии и подразделения ВС Монголии общей численностью около 1,5 тысячи человек и более 200 единиц военной техники. Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.



Фото: пресс-служба ВВО





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