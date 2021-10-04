В Улан-Удэ 90% ламп наружного накаливания заменили на светодиодные светильники

Они имеют широкий угол рассеивания и потребляют в пять раз меньше электроэнергии



За последние годы 90% ламп наружного накаливания в столице Бурятии заменили на светодиодные светильники, сообщает МБУ «Горсвет».



В сентябре в круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу учреждения поступило 109 обращений жителей со всех районов Улан-Удэ. Самая частая причина обращения – неисправный или неработающий уличный светильник.



Больше всего обращений пришло от жителей Октябрьского района – 56 заявок. Затем идет Железнодорожный район с 35 обращениями. Меньше всего жалоб в Советском районе – всего 10 заявок.



– Раньше в месяц количество поступивших заявок было порядка 200-250, сейчас в два раза меньше, – сообщила начальник оперативно диспетчерской службы МБУ «Горсвет» Татьяна Комогорцева.



Новые светодиодные светильники имеют широкий угол рассеивания и потребляют в пять раз меньше электроэнергии. Благодаря им повышается комфорт и безопасность городских улиц.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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