В Китае предсказали появление нового «вируса Х»

Глава CDC Китая Гао Фу уверен в появлении нового вируса и призвал мир к взаимодействию









«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», — отметил специалист.



Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.



«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — подчеркнул эксперт.



Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.



Ежегодный киотский форум «Наука и технологии в обществе», в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.



Фото: pixabay.com

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию, сообщает РИА Новости «Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», — отметил специалист.Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — подчеркнул эксперт.Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.Ежегодный киотский форум «Наука и технологии в обществе», в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.Фото: pixabay.com

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