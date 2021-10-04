В Улан-Удэ задержан похититель шарфов

Он украл из магазина сразу 17 этих аксессуаров и тотчас пропил их



В Улан-Удэ в полицию Советского района поступило заявление о краже от управляющей магазина на улице Балтахинова. Женщина рассказала, что работники торговой точки при инвентаризации выявили недостачу - 17 мужских шарфов. Общий ущерб составил около 17 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале, установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний улан-удэнец, который уже привлекается к ответственности за мелкое хищение из магазина.



Следствием установлено, что мужчина пришел в магазин с целью хищения. Присмотрев на прилавке шарфы, не оборудованные противокражными клипсами, злоумышленник спрятал их под куртку и вышел из торговой точки. Похищенное в тот же день мужчина сбыл прохожим по 100 рублей за шарф, а на вырученные деньги приобрел алкоголь.



Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции злоумышленник задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Фото: pixabay.com



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