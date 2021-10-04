В Улан-Удэ сняли часть новой плитки на площади Революции

Ее отправят на независимую экспертизу



Плитка с площади Революции была изъята для проведения независимой технической экспертизы. Подрядная организация 4 октября устраняет все провалы, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ



"Экспертиза плитки представляет собой процедуру тщательной проверки выполненной работы для выявления нарушений на соответствие действующим нормам и стандартам. А также проверяется качество других строительных работ, выполненных подрядной организацией", - говорится в сообщении администрации.



В администрации также отметили, что в случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ, подрядная организация обязуется устранить их за свой счёт.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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