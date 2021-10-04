Жителей Бурятии призвали голосовать за лучшие туристские объекты республики в конкурсе от ««National Geographic»

С начала июля регион присоединился к проекту «Сокровища России»



В рамках проекта с 1 июля по 10 октября 2021 года проходит



Голосование проходит по десяти основным номинациям: “Природный объект”, “Туристическая тропа”, “Экскурсионный маршрут”, “Речной и морской круиз”, “Культурно-исторический объект”, “Общественное пространство”, “Пляжный курорт”, “Национальная кухня”, “Народный промысел” и “Традиционный праздник”.



В лидерах голосования среди всех туробъектов пока остается бренд национальной кухни - Бурятские буузы, набрав 12 % голосов. По 3% и 4 % голосов набрали такие объекты как курорт «Горячинск» и бурятские сувенирные изделия из рога.



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От Бурятии в онлайн-голосовании принимают участие следующие туристические объекты:



-в номинации “Культурно-исторический объект: - Этнографический музей народов Забайкалья;

-в номинации «Народный промысел» - Бурятские сувениры из рога;

-в номинации «Национальная кухня» - Бурятские буузы;

-в номинации «Общественное пространство” - Национальная библиотека Республики Бурятия;

-в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» -курорт «Горячинск»;

-в номинации “Природный объект” - Государственный природный заповедник "Джергинский"

-в номинации “Речной и морской круиз” – маршрут круиза «К лежбищу байкальской нерпы»

-в номинации «Традиционный праздник, событие или фестиваль» - праздник Нового года по восточному календарю «Сагаалган»;

в номинации «Туристическая тропа» - маршрут «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос, Забайкальский национальный парк;

в номинации «Экскурсионный маршрут» - маршрут «В гостях у Степного кочевника» (с. Ацагат)



Итоги народного голосования подведут в ноябре, они будут опубликованы на сайте



Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии

В рамках проекта с 1 июля по 10 октября 2021 года проходит онлайн-голосование за лучшие туристические объекты нашей страны, сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.Голосование проходит по десяти основным номинациям: “Природный объект”, “Туристическая тропа”, “Экскурсионный маршрут”, “Речной и морской круиз”, “Культурно-исторический объект”, “Общественное пространство”, “Пляжный курорт”, “Национальная кухня”, “Народный промысел” и “Традиционный праздник”.В лидерах голосования среди всех туробъектов пока остается бренд национальной кухни - Бурятские буузы, набрав 12 % голосов. По 3% и 4 % голосов набрали такие объекты как курорт «Горячинск» и бурятские сувенирные изделия из рога.По ссылке нужно выбрать номинацию и потом сам объект, нажать кнопку «Голосовать» (система предложит авторизоваться через одну из соцсетей).От Бурятии в онлайн-голосовании принимают участие следующие туристические объекты:-в номинации “Культурно-исторический объект: - Этнографический музей народов Забайкалья;-в номинации «Народный промысел» - Бурятские сувениры из рога;-в номинации «Национальная кухня» - Бурятские буузы;-в номинации «Общественное пространство” - Национальная библиотека Республики Бурятия;-в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» -курорт «Горячинск»;-в номинации “Природный объект” - Государственный природный заповедник "Джергинский"-в номинации “Речной и морской круиз” – маршрут круиза «К лежбищу байкальской нерпы»-в номинации «Традиционный праздник, событие или фестиваль» - праздник Нового года по восточному календарю «Сагаалган»;в номинации «Туристическая тропа» - маршрут «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос, Забайкальский национальный парк;в номинации «Экскурсионный маршрут» - маршрут «В гостях у Степного кочевника» (с. Ацагат)Итоги народного голосования подведут в ноябре, они будут опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler. Награждение состоится в период до 31 ноября.Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии

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