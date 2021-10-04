В Улан-Удэ полицейские задержали карманницу-«обнимашку»

Приветливая воровка обнимала своих жертв, чтобы обчистить их карманы



В Улан-Удэ 48-летний горожанин стал жертвой карманницы, направляясь в магазин за покупками. Как сообщили в МВД по Бурятии, возле торговой точки к нему подошли женщина и мужчина. Женщина спросила, не узнал ли он ее, и сделала вид, что давно знакома с заявителем.



В разговоре собеседница попросила занять ей 200 рублей. Улан-удэнец вынул из кармана пачку купюр и дал ей нужную сумму. Женщина передала их своему спутнику и продолжила общение с заявителем. В разговоре она несколько раз его обняла, приглашая распить с ней спиртное, однако мужчина отказался и ушел домой. Подходя к дому, горожанин обнаружил, что из нагрудного кармана куртки пропало 30 тысяч рублей, и обратился к правоохранителям.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержана 35-летняя улан-удэнка. Известно, что злоумышленница в ноябре прошлого года освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за имущественные преступления. Похищенные деньги она потратила на приобретение алкоголя, продуктов питания и оплатила номер в одной из гостиниц города для распития спиртного с приятелями.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.