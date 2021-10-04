Молодому жителю Улан-Удэ конфликт с выпивохой может стоить свободы

Он откликнулся на просьбу сожительницы выгнать из квартиры ее матери собутыльника, но убил его



В Улан-Удэ в Больнице скорой медицинской помощи от тупой травмы живота и повреждения внутренних органов скончался 43-летний мужчина, которого незадолго до смерти обнаружили в тяжелом состоянии возле подъезда одного из домов по улице Мокрова. В совершении преступления обвиняется 26-летний молодой человек, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). Задержанный в ходе проведенного допроса дал подробные показания об обстоятельствах происшествия, рассказав, что нанес потерпевшему удар коленом в живот.



По данным следствия, вечером 29 сентября обвиняемый вместе с сожительницей поехал навестить ее мать, проживающую в доме по улице Мокрова. В квартире они застали женщину и ее знакомого, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Дочь стала выгонять пьяного мужчину наружу и попросила сожителя помочь.



В этот момент гость стал возмущаться обращением и затем в коридоре замахнулся на молодого человека. В ответ обвиняемый вытолкнул мужчину на лестничную клетку, после чего с силой нанес ему удар коленом в живот, а затем оставил противника в подъезде и вернулся в квартиру. Потерпевший вышел на улицу, но сразу возле дома в результате полученных повреждений потерял сознание. Прохожий, увидев его, вызывал скорую медицинскую помощь.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Окончательная квалификация действиям молодого человека будет дана после сбора всех доказательств, на основании их всестороннего анализа и оценки.



Фото: buryatia.sledcom.ru





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