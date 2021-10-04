Депутаты Горсовета Улан-Удэ поздравили учителей с профессиональным праздником

Ко Дню учителя они сняли трогательный видеоролик



5 октября в России отмечается профессиональный праздник – День учителя. Депутаты Горсовета Улан-Удэ решили поздравить преподавателей необычным, трогательным видео.



На кадрах Саян Бальжиров, Денис Гармаев и Анатолий Сахнов пришли в школу к своим учителям. Под звуки красивого стихотворения они вспоминают школьные годы, а в конце ролика поздравляют учителей с праздником, вручая им цветы и другие подарки.



- Дорогие учителя, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы есть! – говорят в кадре депутаты Улан-Удэнского городского совета.









Видео: пресс-служба Горсовета Улан-Удэ



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