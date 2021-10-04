Бурятия и Приангарье провели учения по ликвидации очага птичьего гриппа

Ситуацию максимально приблизили к реальной



Совместные командно-штабные учения сводных противоэпизоотических отрядов Иркутской области и Республики Бурятия по ликвидации условного эпизоотического очага прошли с 30 сентября по 1 октября на территории Иркутской области (п. Новоснежная) и Республики Бурятия (п. Выдрино), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.



Ситуацию максимально приблизили к реальной. Во время учений были задействованы спецавтомобили, в том числе комплекс дезокамерной обработки ДА-10М, дезинфектор ДУК с генератором холодного тумана, а также передвижной инсинератор, прицепные дезинфекционные установки УД-1.



В рамках учений на въезде в каждый населенный пункт были организованы круглосуточные контрольно-пропускные пункты, ветеринарные посты, а также подворовой обход населения. В условном очаге заражения – дворе, где был зафиксирован первый падеж птицы, - масштабная дезинфекция с созданием круглосуточного ветеринарного поста.



Для справки



Сегодня в Приангарье и Бурятии сохраняется благополучие по гриппу птиц. Основой профилактики опасной инфекции является работа птицеводческих хозяйств в режиме «закрытого типа», вакцинация домашней птицы в личных подворьях и мониторинговые исследования.



Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия



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