В Бурятии ТГК-14 оштрафована на 650 тыс рублей, так как завышала тариф

Энергокомпания необоснованно увеличивала плату за отопление жителям 25 многоквартирных домов в Улан-Удэ



В Улан-Удэ жителям 25 многоквартирных домов необоснованно увеличивали плату за отопление. Ее размер рассчитывался исходя из объема тепловой энергии, превышающей фактическое потребление по показаниям общедомовых приборов учета, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



Информация за 2018-2020 года по выданным предписаниям в отношении ТГК-14 об устранении нарушений при начислении платы за отопление по показаниям общедомовых приборов учета была направлена в прокуратуру Бурятии, уточняет управление муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ.

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Прокуратура Бурятии направила информацию в УФАС по Бурятии для выявления нарушений запрета на злоупотребление доминирующим положением. Антимонопольное управление возбудило дело по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции». Комиссия Бурятского УФАС установила злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, выразившимся в необоснованном увеличении размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Это является ущемлением интересов неопределенного круга потребителей.



Отметим, ответственность за злоупотребление доминирующим положением предусмотрена в виде наложения административного штрафа на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.



ТГК-14 привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 650 тысяч рублей. Также привлечено к административной ответственности должностное лицо – директор «Теплоэнергосбыта Бурятии» (филиал ПАО «ТГК-14») с назначением административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.



Напомним, в 2020 году за аналогичные нарушения ПАО «ТГК-14» также было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 650 тысяч рублей. Анализ поступающих обращений показал, что планомерная работа управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ ведет к снижению нарушений со стороны ресурсоснабжающей организации. В частности, в этом году количество нарушений снизилось на 60 процентов.



Фото: ulan-ude-info.ru



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