В Бурятии предстанет перед судом группа наркоторговцев

Семеро фигурантов обвиняются в 32 особо тяжких преступлениях, связанных со сбытом синтетических наркотиков



В Бурятии Следственной частью Следственного управления регионального МВД завершено расследование уголовного дела в отношении семи участников организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконным сбытом синтетических наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.



Преступное сообщество действовало в Новосибирской области и в Бурятии. Установлено, что через структурное подразделение интернет-магазина в одном из популярных мессенджеров фигуранты в возрасте от 18 до 44 лет, среди которых двое иногородних, двое студентов вуза, в том числе, девушка, с февраля по май 2020 года распространяли на территории республики наркотики синтетического происхождения. Злоумышленники размещали закладки в тайниках.



Противоправная деятельность задокументирована и пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что запрещенные вещества поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и из Читы.



По уголовному делу полицейскими изъяты более килограмма наркотического средства, известного как «скорость», около 140 граммов мефедрона, а также 7,5 грамма амфетамина. Установлена причастность злоумышленников к 32 особо тяжким преступлениям.



В настоящее время уголовное дело по обвинению фигурантов в незаконном сбыте синтетических наркотиков и психотропных веществ и покушении на их сбыт с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, согласно санкциям этой статьи – вплоть до пожизненного лишения свободы.



В отношении одного из участников преступного сообщества, активно сотрудничавшего со следствием, уголовное выделено в отдельное производство в порядке досудебного соглашения.



Фото: pixabay.com



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