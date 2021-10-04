Бурятия провалила план по вакцинации от COVID-19

Власти обвинили в этом «антипрививочное лобби»

После периода довольно заметного спада заболеваемости коронавирусом, в Бурятии третью неделю идет очередной подъем этой не очень изученной инфекцией.

Активизация болезни

Пока власти хранят хладнокровие и считают, что в существующем росте еще нет ничего страшного.

«Следует подчеркнуть, что темпы прироста не такие критические. За последнюю неделю рост отмечался на порядка 7 процентов. На предыдущей неделе он был порядка 14 процентов. Значительного скачка нет, это мы рассматриваем, как благоприятный признак», - описывает «ковидное» положение Елена Кузьмина, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Республика, судя по всему, движется к «четвертой волне» коронавируса. В такой ситуации власти убеждены, что главная задача сейчас – вакцинация (и ревакцинация) населения.

В 90 процентах случаев сейчас отмечается циркуляция «дельта» штамма коронавируса. Это так называемый «индийский» штамм.

«От новой коронавирусной инфекции привито порядка 48 процентов населения. Мы стремились к 60 процентам охвата населения республики вакцинацией к 1 сентября, но достичь этого не удалось. К сожалению, вы сами видите, сами свидетели, что очень велика антипрививочная кампания, антипрививочное лобби», - отмечает Елена Кузьмина.

Планы, на взгляд нашего издания, не просто чуток недовыполнены, а с треском провалились.

По свидетельству Елены Кузьминой, многих людей с большим трудом удается убеждать, что вакцинация целесообразна, необходима.

«Сейчас задача стоит уже 80 процентов населения привить против новой коронавирусной инфекции. Это ориентировочная цифра. Вообще, чем больше, тем лучше», - говорит представитель бурятского Роспотребнадзора.

«Обжегшись» на планах по достижению 60-процентного уровня вакцинации, власти теперь опасаются указывать дату, к которой хотят добиться 80-процентного рубежа. «Сложно предполагать. Я не могу указать дату, но, однозначно, задача стоит и ее нужно решать», - осторожно отмечает Елена Кузьмина.

И мы отлично понимаем ее осторожность – с, так сказать, «человеческим материалом» бывает сложно работать. Те, кто хотели привиться, уже привились. Теперь надо как-то стимулировать жителей республики, которые относятся к прививке настороженно. А как? Пообещать им всем сувенир? Или напугать какими-либо ограничениями? Неясно…







Не панацея, но все же…

Среди пожилых людей старше 60 лет вакцинацию от коронавируса прошли практически 60 процентов. Видимо, это единственная возрастная группа, где план удалось реализовать.

Жителям Бурятии, которые вакцинировались от COVID-19 в начале года, врачи рекомендуют провести ревакцинацию (спустя 6 и более месяцев). Сейчас вакцинация от коронавируса по времени совпадает с периодом вакцинации от гриппа. Но если человек идет по курсу вакцинации от коронавируса, то его надо завершить и через месяц после этого идти вакцинироваться от гриппа.

Или наоборот. Привиться от гриппа, а через месяц идти на вакцинацию (ревакцинацию) от коронавируса. Время прививания от гриппа, напомним, традиционное – с конца августа до конца октября. Максимум заболеваемости гриппом обычно приходится на декабрь-январь (особенно на время после праздников).

В республике есть больные коронавирусом, которые ранее вакцинировались.

Эпидрасследования показывают, что среди таких больных есть не успевшие ревакцинироваться. По словам специалистов, желательно ревакцинироваться той же вакциной, что использовалась при первичной вакцинации. Особенно, если первичную организм перенес без особых проблем.

Но вакцина не является абсолютной гарантией.

«Вакцинация не дает 100-процентной защиты. Но, по крайней мере, не было случаев, чтобы вакцинированные лица оказались в тяжелом состоянии, были летальные случаи. На сегодня у порядка 2-3 процентов тех, кто вакцинировались, идет повторное инфицирование», - предупреждают в бурятском Роспотребнадзоре.

Судя по всему, глава республики Алексей Цыденов, недавно публично сообщавший, что заболел (к настоящему времени выздоровел), попал в эти несколько процентов. Политик заболел, хотя был, как помнится, ревакцинирован от коронавируса.

Если ситуация с коронавирусом будет продолжать внушать опасения, то власти также продолжат придерживаться ограничений и после 31 октября.

Тревожные точки

Республика готовится к возможному резкому росту госпитализированных больных, формируются дополнительные бригады, началась отработка возможности привлечения студентов, если возникнет острая необходимость в амбулаторном звене.

Тем более, что в регионе есть тревожащие муниципалитеты.

«Кабанский район, большой, с миграцией, к сожалению, у нас летом и не «затухал». Чуть-чуть снижение было, но койки мы там не закрывали, как в других районах. С «третьей волны» район остается «тлеющим», а сейчас растущим. Также отмечаем рост по северу, г. Северобайкбайкальск. Темпы вакцинации снизились, а рост пошел. Город тоже активно мигрирующий, туристический. По Баунту тоже, думаю, активно мигрируют, с Читой общаются. Это беспокоит», - констатирует Евгения Лудупова, министр здравоохранения республики.







Кислород собственного производства

Бурятия вступает в новый подъем коронавируса с твердыми позициями по кислороду. Медицинский кислород для больниц выпускает «Улан-Удэстальмост», получивший соответствующую лицензию на выпуск газообразного кислорода, а также компания «Аника».

Кроме того, власти приобрели кислородные установки, которые могут производить кислород на месте (в районах) – до ста литров в сутки. Плюс куплены специальные кислородные криобаллоны, каждый из которых концентрирует в себе объем 24 обычных газообразных баллонов. В крупных больницах установили мощные кислородные станции – до тысячи литров кислорода в сутки.

Также у медучреждений есть договоры на поставку жидкого кислорода из других регионов РФ.

В настоящее время костяк бурятских «ковидных» госпиталей составляют госпитали на базе Республиканской инфекционной больницы, Госпиталя ветеранов войн, медучреждений Кабанского района, г. Северобайкальска и ряда других сельских районов. Всего, работают 712 коек. Определенное количество коек есть в на окраинах республики. Занятость коек – 80 процентов. По мере роста заболеваемости, койки запускаются в работу.

Действует санавиация

«На базе Республиканской инфекционной больницы создан республиканский дистанционный центр. Идет мониторинг всех тяжелых больных, при необходимости переводим их своевременно на наши основные базы», - говорит Евгения Лудупова.

Тем временем, начался подъем заболеваемости ОРВИ.

«Хочу подчеркнуть – этот процесс немного отличается от того, что было год назад. Во-первых, подъем заболеваемости ОРВИ начался раньше. Мы уже с августа начали отмечать постепенный рост, чего не было в прошлом году. Во-вторых, уже с конца августа-начала сентября начали регистрироваться случаи гриппа H3N2 - он регистрируется в ряде субъектов. У нас гриппа еще не зарегистрировано. Сезон же подъема ОРВИ, вероятно, будет протекать нынче не так благоприятно, как это было в прошлом году», - говорит Едена Кузьмина.

В республике активно проводится мониторинг по ОРВИ. Почти половина проб положительна и преобладает в Бурятии риновирус. Но есть также парагрипп, РС-вирус, аденовирус.

«Наша задача сегодня – не упустить появление гриппа, принять своевременные меры по недопущению его масштабного распространения. Так, все дети, у которых диагностируется внебольничная пневмония, подлежат лабораторному обследованию на грипп», - отмечают в бурятском Роспотребнадзоре.







Фото: "Номер один"