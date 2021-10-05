Республиканский Медиафорум -2021

Программа мероприятий для пресс-служб

Программа на 7.10.21

(по адресу: г. Улан-Удэ, ул Ранжурова, 4 (новый корпус БГУ).

Спикеры:

Георгий Бахтин, специалист отдела продвижения контента, куратор ДФО от Центра развития компетенций

11-40 кофе брейк

13-00 - обеденный перерыв

15-00 кофе-брейк

старший специалист по работе в социальных сетях отдела по работе с Хабаровским краем АНО "Диалог Регионы"Специалист-эксперт управления региональных компетенций Департамента по работе с регионами АНО "Диалог", заместитель куратора СФО от Центра развития компетенций10-00 Аудит работы Региона - Георгий Бахтин10-40 Продвинутая контентая политика: как делать контент лучше (Аян Чимитов)12-00 деловая игра «приземление федерального контента»14-00 Приземление федеральной повестки (Георгий Бахтин)15-20 Закрытая сессия: страницы ВДЛ в соцсетях - Георгий Бахтин15-20 - развитие неофициальных пабликов - новые приемы (Ирина Онищук)16-30 финал

Программа на 7.10.21 в музыкальном зале Национальной библиотеки

(по адресу: Ербанова, 47)

Спикер: Алексей Бабков, руководитель департамента информационных проектов ФОРСИ



(программа выступления будет позже)