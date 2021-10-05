Республиканский Медиафорум -2021

Программа на 7.10.21
(по адресу: г. Улан-Удэ, ул Ранжурова, 4 (новый корпус БГУ).
Спикеры:
Георгий Бахтин, специалист отдела продвижения контента, куратор ДФО от Центра развития компетенцийИрина Онищук, старший специалист по работе в социальных сетях отдела по работе с Хабаровским краем АНО "Диалог Регионы"
Аян Чимитов, Специалист-эксперт управления региональных компетенций Департамента по работе с регионами АНО "Диалог", заместитель куратора СФО от Центра развития компетенций
9:30 Регистрация участников
10-00 Аудит работы Региона - Георгий Бахтин
10-40 Продвинутая контентая политика: как делать контент лучше (Аян Чимитов)
11-40 кофе брейк
12-00 деловая игра «приземление федерального контента»
13-00 - обеденный перерыв
14-00 Приземление федеральной повестки (Георгий Бахтин)
15-00 кофе-брейк
15-20 Закрытая сессия: страницы ВДЛ в соцсетях - Георгий Бахтин
15-20 - развитие неофициальных пабликов - новые приемы (Ирина Онищук)
16-30 финал
Программа на 7.10.21 в музыкальном зале Национальной библиотеки
(по адресу: Ербанова, 47)
Спикер: Алексей Бабков, руководитель департамента информационных проектов ФОРСИ
(программа выступления будет позже)