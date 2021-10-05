05.10.2021

Республиканский Медиафорум -2021

Программа мероприятий для пресс-служб

Программа на 7.10.21
(по адресу: г. Улан-Удэ, ул Ранжурова, 4 (новый корпус БГУ).

Спикеры:

Георгий Бахтин, специалист отдела продвижения контента, куратор ДФО от Центра развития компетенций

Ирина Онищук, старший специалист по работе в социальных сетях отдела по работе с Хабаровским краем АНО "Диалог Регионы"

Аян Чимитов, Специалист-эксперт управления региональных компетенций Департамента по работе с регионами АНО "Диалог", заместитель куратора  СФО от Центра развития компетенций

9:30 Регистрация участников

10-00 Аудит работы Региона - Георгий Бахтин 

10-40 Продвинутая контентая политика: как делать контент лучше (Аян Чимитов)

11-40 кофе брейк 

12-00 деловая игра «приземление федерального контента» 

 13-00 - обеденный перерыв
 
14-00 Приземление федеральной повестки (Георгий Бахтин)

15-00 кофе-брейк 

15-20 Закрытая сессия: страницы ВДЛ в соцсетях - Георгий Бахтин 

15-20 - развитие неофициальных пабликов - новые приемы (Ирина Онищук)

16-30 финал

Программа на 7.10.21 в музыкальном зале Национальной библиотеки
(по адресу: Ербанова, 47)

Спикер: Алексей Бабков, руководитель департамента информационных проектов ФОРСИ

(программа выступления будет позже)



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^